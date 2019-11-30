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В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной

01.12.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли двое лыжников. Инцидент произошел на горе Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной

Официальное предупреждение спасателей о потенциальной опасности схода лавин путешественники проигнорировали. Снег накрыл их в полукилометре от одной из станций канатной дороги, которая только начала работу после сезонного закрытия.

В Италии погибли двое лыжников. Их накрыло лавиной

В поисковой операции приняли участие несколько отрядов спасателей с собаками и вертолет. Гражданство погибших пока не установлено.

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Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли двое лыжников. Инцидент произошел на горе Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальное...
 
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