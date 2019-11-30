|
Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Смотрите об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 1 декабря в 19:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)