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Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

01.12.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты сбора государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас.

Подробнее в видеоматериале.

Максим Ермолович: Минфин подготовил проект указа об изменении системы уплаты «дорожного сбора»

Смотрите об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 1 декабря в 19:30.

Люди в материале: Максим Ермолович
 
 
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Новости Беларуси. Итоги саммита ОДКБ в Бишкеке, кадровые решения Президента и бюджет-2020 в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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