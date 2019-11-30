ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует кореличчанам сменить летние шины на зимние

01.12.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует кореличчанам сменить летние шины на зимние

В рамках акции 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с аналогичным названием, посвященный теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.

Для обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (12,75 рубля).

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S, M&S, M.S или All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже «переобувать» автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только автомобиль, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут вам преодолеть все трудности зимней дороги.

Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Учитывать, что тормозной остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами.

Александр ИГНАТЧИК,
вриод заместителя начальника МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!», направленную
 
Новости дня
Новости разные
 
Кореличский РОЧС о свежей статистике пожаров, новогодних ёлках, свечах, курении и правилах поведения с огнем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика