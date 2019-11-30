Госавтоинспекция настоятельно рекомендует кореличчанам сменить летние шины на зимние

Источник материала: Полымя

С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.





В рамках акции 29 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с аналогичным названием, посвященный теме подготовки автотранспорта к эксплуатации в зимних условиях.

Для обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (12,75 рубля).

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S, M&S, M.S или All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже «переобувать» автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только автомобиль, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут вам преодолеть все трудности зимней дороги.

Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Учитывать, что тормозной остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами.

Александр ИГНАТЧИК,

вриод заместителя начальника МО ГАИ Новогрудского РОВД