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Первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев встретился с жителями агрогородка Барановичи

01.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Огонь открыл множество возможностей для людей, способствовал развитию цивилизации. Вместе с тем он использовался и для разрушения. Огромное число городов, поселков, бесценные творения превратились в прах. Множество людей погибло на пожарах. Сегодня наука и техника шагнули далеко вперед: разработаны средства огневой защиты, созданы безопасные материалы. Тем не менее тема профилактики пожаров в повседневной жизни не теряет своей актуальности.

Первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев встретился с жителями агрогородка Барановичи

Первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев встретился с жителями агрогородка Барановичи, чтобы обсудить вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них.

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя районного исполнительного комитета Руслан Абрамчик, начальник Кореличского отдела по ЧС Денис Стодольник, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Инна Богуш, представители других субъектов.

Александр Евгеньевич рассказал о ситуации с пожарами в области и республике. На примере пожара, произошедшего в деревне Малая Обрина, остановился на наиболее распространенных причинах огненных трагедий, напомнил правила безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования, предупредил о возможных последствиях беспечного курения в домах и квартирах.

Денис Стодольник проинформировал собравшихся о ситуации с пожарами на территории района. Призвал сельчан обезопасить себя и своих близких, установив в своих домах автономные пожарные извещатели, а взрослым детям забрать к себе на зиму престарелых родителей и обеспечить им надлежащий уход.

Представители других субъектов профилактики ответили на интересующие местных жителей вопросы. Для участников мероприятия работники добровольного пожарного общества организовали выездную торговую точку, где предлагали приобрести полезные предметы для обеспечения сохранности имущества и защиты жизни. Участники схода получили памятки о правилах пожарной безопасности.

По информации Кореличского РОЧС

 
 
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Огонь открыл множество возможностей для людей, способствовал развитию цивилизации. Вместе с тем он использовался и для разрушения. Огромное число городов,
 
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