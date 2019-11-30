А ваша печь исправна?

Спасатели Кореличского района напоминают: в преддверии отопительного сезона необходимо убедиться в исправности и удовлетворительном состоянии печей. Пожары по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления на территории города ежегодно занимают значимую часть от общего количества чрезвычайных ситуаций.
В большинстве случаев большая беда начинается с мелких и на первый взгляд, незначительных ошибок. А потому спасатели настоятельно рекомендуют гражданам, имеющим печное отопление, отнестись серьёзно к приближающимся холодам — обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Обращаем особое внимание граждан: перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода, отремонтируйте их, вычистите сажу, заделайте трещины глиняно-песочным раствором, побелите дымовую трубу на чердаке!
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Печь
Не стоит забывать и об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления: за безответственное отношение к данному вопросу домовладельцам предусмотрены предупреждение или штраф в размере до 30 базовых величин.
Спасатели призывают обратить внимание на исправность отопительного оборудования, электрической проводки, проверить на работоспособность автономные пожарные извещатели. Такие элементарные действия помогут избежать плачевных последствий в будущем. Позаботиться о себе и своих близких не так уж и сложно. Спокойствие – лучше, чем паника, вызванная халатностью, бездействием и безответственностью. Согласитесь, приятнее видеть спасателя на пороге вашего дома в качестве гостя, а не при исполнении служебных обязанностей, в критические минуты вашей жизни.
Кореличский РОЧС