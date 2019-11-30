Как узнать свой ВИЧ-статус?

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Многие думают, что ВИЧ-инфекция если и существует, то где-то далеко, и столкнуться с нею современному социально адаптированному человеку нельзя. Действительно, серьезной опасности инфицироваться вирусом иммунодефицита человека (далее ВИЧ) подвергаются наркопотребители, половые партнеры ВИЧ-инфицированных, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами.

Однако учитывая, что основную часть в структуре путей передач ВИЧ-инфекции в настоящее время занимает половой путь, никто не может быть застрахован от этой инфекции. Это значит, что любой человек, вступая в половую жизнь или меняя полового партнера, рискует заразиться ВИЧ. Заразиться ВИЧ половым путём невозможно только в том случае, если в паре оба партнёра не инфицированы ВИЧ и оба сохраняют верность друг другу на протяжении всего периода своих отношений. К сожалению, как показывает практика, в большинстве случаев люди в паре не только не знают о том, инфицирован ВИЧ их партнёр или нет, но и сами не знают о своём статусе, поскольку не обследуются на ВИЧ-инфекцию.

Опасность ВИЧ-инфекции заключается еще и в том, что длительное время инфицированный ВИЧ человек чувствует себя абсолютно здоровым. Основным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). От момента заражения ВИЧ и до того времени, когда методом ИФА можно определить наличие антител к ВИЧ в крови может пройти от 3 до 6 месяцев. Этот период носит название период окна. Анализ на антитела к ВИЧ в этот период будет отрицательным, но при этом человек уже может заражать других людей.