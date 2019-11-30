С 2011 года белорусы имеют возможность покупать билеты на поезда с помощью онлайн-системы на сайте БЖД. Услуга пользуется популярностью. Предполагается, что за 2019 год количество билетов, проданных с помощью сайта, составит около 3 млн проездных документов.

Ранее при покупке электронного билета нужно было оплачивать сбор за электронную регистрацию. Для билета внутри страны стоимость билета увеличивалась на 24 копейки, для билета международного сообщения на 78 копеек. С 1 декабря сбор отменен. Теперь купить билет сидя дома на диване стало не только удобнее, но и выгоднее. Однако, если Вы покупаете билет онлайн без электронной регистрации и пожелаете перед посадкой оформить билет в кассе вокзала, с Вас возьмут дополнительно оплату по тарифу, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли.