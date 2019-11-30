Источник материала: Новости Волковыска

В Гродненской области 50,5% семей живут в месяц на сумму, которая не превышает 500 рублей. Такие данные о среднедушевых ресурсах населения в третьем квартале 2019 года озвучили в Главном статистическом управлении нашего региона, пишет Вечерний Гродно.

Что такое среднедушевые располагаемые ресурсы?

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Грубо говоря, это те деньги, что остаются у семьи на жизнь после уплаты налогов и прочих платежей. Эти деньги тратятся на одежду, еду, услуги и развлечения.

А сколько семей живет на тысячу рублей?

Сумму от 500 до 600 рублей имели в распоряжении 16,6% гродненских семей, а на 600-700 рублей жило 10,4% домашних хозяйств. Сказать, сколько семей имели на руках более 1000 рублей, сказать нельзя. Статистика дает только процент тех, кто имел свыше 800 рублей — так вот таких насчитывалось 13,6%, говорится в официальной статистике.

Стоит отметить, что в области снижается количество тех, кто живет на сумму ниже прожиточного минимума (сейчас это почти 232 рубля). Если год назад таких семей за чертой бедности было 4,6%, то в третьем квартале этого года этот показатель сократился на 0,6%.