Источник материала: Новости Волковыска

В этой статье Вы узнаете всю правду что значит быть слабой и счастливой женщиной.

–Знаешь, почему женщины такие несчастные? Потому что они забыли, что значит быть слабыми женщинами.

Парадокс женского счастья заключается в следующем: чем слабее женщина, тем она счастливее! И только тогда, когда женщина слабая, она получает абсолютно всё от этого мира, чего только пожелает, потому что она полностью отпускает ситуацию и не берет жизнь под свой контроль.

А знаешь, откуда приходят к ней все ценности этого мира? Правильно. От мужчин!!!

Мужчины готовы осчастливить слабую женщину

Прийти к ней на помощь, позаботиться… Но как только они видят сильную женщину, с одной стороны возникает чувство конкуренции, а с другой – мужчина считает сильную женщину довольно самодостаточной, чтобы удивлять ее подарками, вниманием, заботой и т.д.

Но главное, в сильную женщину – мужчины не влюбляются! Максимум, что может достаться сильной женщине – это слабые мужчины. Но если мы говорим о категориях счастья, то с ними она счастлива никогда не будет…!

Знаешь, как в той притче, отвечающей на вопрос: “Когда же все люди на планете Земля будут счастливы?”.

А тогда будут счастливы, когда женщины вернут назад свою женственность, а мужчины, наконец, вернут мужественность. Тогда и воцариться рай на Земле…! Гармония и равновесие…! Мужчине пора выйти из пещеры (выйти из зоны комфорта!!!) и пойти охотится на мамонтов, но только при условии, если женщина останется в пещере хранить семейный очаг. Но как только она возьмется за оружие, она перестанет быть женщиной…!

Отсюда следует главный вывод: надо становиться настоящими женщинами, которые получат от этого мира всё, чего только пожелают. За счет сильных успешных мужчин!

Слабая и Cчастливая женщина – кто она?

Поэтому формируем запросы и переходим к работе над собой! Итак, главное, с чем мы определились – "Слабая и Cчастливая" женщина – это одно и тоже!

"Слабая и Cчастливая" женщина достойна уважения и внимания мужчин. Осталось только понять самое главное – как эти ценные и бесценные блага получать от мужчин. Если на улице к Вам подошел (в клубе, ресторане и т.д.) адекватный мужчина – радуйтесь!

Он желает с Вами поделиться бесплатным ресурсом. Дайте ему возможность выразить себя и передать Вам ценность. Здесь и сейчас Вы для него самый важный человек на свете, потому что от Вашего мнения (обратной связи) зависит, насколько хорошо пройдет его вечер.

Используйте МУЖСКОЙ ресурс! Главное, находиться в состоянии игры, быть вежливой, ни в коем разе не грубить, не отмораживаться и дать ему возможность вкладывать в Вас эмоции и энергию.