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Варежковый полумарафон. Почему он так называется и как появился?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый день зимы в Минске отмечали необычным забегом. Каждый километр – на здоровье и благое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так называемый варежковый полумарафон организовали в помощь клубу, объединившему детей с инвалидностью и спортивных волонтеров. Всех неравнодушных ждали на старте в Лошицком парке. В нынешнем сезоне участники могли выбрать дистанции в 21, 10,5 или 5 километров. Бежать можно было как на скорость, так и в свое удовольствие. Всех, кто пришел к финишу, награждали медалями в виде варежек.
Люблю бегать. Это мое хобби, а еще возможность помочь деткам.
Спорт – это классно, это весело, классное времяпрепровождение. Пальцы вверх!
Дмитрий Тимашко, организатор, директор благотворительной организации:
Варежковый полумарафон накануне Всемирного дня инвалидов проходит в столице уже третий год. На этот раз забег собрал более полутысячи участников.
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Новости Беларуси. Первый день зимы в Минске отмечали необычным забегом. Каждый километр – на здоровье и благое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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