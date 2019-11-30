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В Дзержинске поймали серийного вора, который орудовал на дачах

01.12.2019 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Дзержинске поймали серийного вора, который орудовал на дачах
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, правоохранителям удалось выйти на след серийного вора из Дзержинска. Как пояснила пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, выйти на злоумышленника удалось 26 ноября после того, как минчанка сообщила о пропаже стройматериалов, инструмента и бытовой техники с дачи в Дзержинском районе.

В Дзержинске поймали серийного вора, который орудовал на дачах Милиция нашла вора с помощью овчарки по кличке Аза

Ольга Чемоданова раскрыла алгоритм поимки злоумышленника. На месте происшествия оперативники обнаружили поврежденный стеклопакет, через который вор проник в дом, свежие следы обуви и автомобильных шин. Позже выяснилось, что таким же способом неизвестные забрались и в баню на соседнем участке. Сыщики определили направление, по которому мог передвигаться подозреваемый. На маршруте оказалась камера видеонаблюдения. Запись с нее и помогла раскрыть преступление.

В поле зрения оперативников попала Audi с номерами от другой иномарки. Оказалось, оба автомобиля принадлежат ранее судимому 32-летнему жителю Дзержинска. Дома у него правоохранители обнаружили разыскиваемую Audi, однако уже на собственных номерах. Там же хранилось похищенное. Часть украденного он продал через Интернет, потратив деньги на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, он подозревается по пяти эпизодам хищения с общим ущербом около 10 тыс. рублей. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

 
 
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