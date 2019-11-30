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Житель Молодеченского района: На дискотеке детям выбивают зубы. Их нужно вооружать перед выходом на танцы?

01.12.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию kraj.by обратился житель деревни Красное, обеспокоенный тем, что походы школьников на сельскую дискотеку заканчиваются травмами.

По словам Валерия, несовершеннолетних систематически избивают на танцах в сельском клубе. Дети, по мнению мужчины, в этой ситуации беззащитны.

– Из Молодечно в Красное приезжают мужики избивать местных детей на дискотеке. По отношению к 15-летним подросткам 20-летние, конечно, уже мужики. 23 ноября произошло очередное избиение. Очень много пострадавших детей, – отмечает Валерий и перечисляет повреждения, которые получили школьники, – это и выбитые зубы, и прочие тяжелые травмы. Обращаюсь ко всем родственникам пострадавших детей: этот факт должен быть последним! Кто защитит наших детей? Или их нужно вооружать перед выходом на танцы? 

Молодечненский РОВД: Эта зона под контролем!

Официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук подтвердила информацию о конфликте на дискотеке в деревне Красное. Сейчас милиция выясняет обстоятельства случившегося.

– Действительно, в Молодечненский РОВД поступили заявления от жителей деревни Красное и поселка Чисть о произошедшем конфликте. По предварительной информации, в драке участвовали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Потерпевшие обращались за медицинской помощью в больницу. Всем участникам конфликта выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка. Инциденту будет дана правовая оценка, – сообщила наша собеседница.

Юлия Крук подчеркнула, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД проверяют места массового отдыха и развлекательных мероприятий, дискотек. В том числе – и в деревне Красное.

– Эта зона под контролем, – отметила она.

Директор Красненского сельского дома культуры: «Это подростковая дискотека»
По словам директора Красненского сельского дома культуры Татьяны Коледы-Замойской, к ней с жалобами на данный инцидент никто не обращался. При этом факты потасовок она не отрицает.

– Да, драки, происходят. Но не в самом здании, а на улице. Молодежь, сами понимаете, выясняет отношения, – говорит она.

Татьяна Коледа-Замойская отмечает, что Дом культуры проводит дискотеки для подростков. Как правило, их посещают школьники 8-11-х классов. Хотя прийти могут ребята и постарше.

– Иногда внешне 9-классник выглядит гораздо старше 20-летних. Но в 22.00 мы включаем свет, и дискотека заканчивается. Все уходят, – рассказывает директор Дома культуры.

По ее словам, на дискотеках дежурят школьные учителя, приходит родительский комитет.

– Но, если честно, хочется, чтобы милиция почаще на дискотеку заезжала. Больше бы порядка было, – признается Татьяна Коледа-Замойская.  
 
 
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В редакцию kraj.by обратился житель деревни Красное, обеспокоенный тем, что походы школьников на сельскую дискотеку заканчиваются травмами.
 
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