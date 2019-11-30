Житель Молодеченского района: На дискотеке детям выбивают зубы. Их нужно вооружать перед выходом на танцы?

По словам Валерия, несовершеннолетних систематически избивают на танцах в сельском клубе. Дети, по мнению мужчины, в этой ситуации беззащитны.

– Из Молодечно в Красное приезжают мужики избивать местных детей на дискотеке. По отношению к 15-летним подросткам 20-летние, конечно, уже мужики. 23 ноября произошло очередное избиение. Очень много пострадавших детей, – отмечает Валерий и перечисляет повреждения, которые получили школьники, – это и выбитые зубы, и прочие тяжелые травмы. Обращаюсь ко всем родственникам пострадавших детей: этот факт должен быть последним! Кто защитит наших детей? Или их нужно вооружать перед выходом на танцы?

Молодечненский РОВД: Эта зона под контролем!

Официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук подтвердила информацию о конфликте на дискотеке в деревне Красное. Сейчас милиция выясняет обстоятельства случившегося.





– Действительно, в Молодечненский РОВД поступили заявления от жителей деревни Красное и поселка Чисть о произошедшем конфликте. По предварительной информации, в драке участвовали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Потерпевшие обращались за медицинской помощью в больницу. Всем участникам конфликта выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка. Инциденту будет дана правовая оценка, – сообщила наша собеседница.





Юлия Крук подчеркнула, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД проверяют места массового отдыха и развлекательных мероприятий, дискотек. В том числе – и в деревне Красное.





– Эта зона под контролем, – отметила она.





Директор Красненского сельского дома культуры: «Это подростковая дискотека»

По словам директора Красненского сельского дома культуры Татьяны Коледы-Замойской, к ней с жалобами на данный инцидент никто не обращался. При этом факты потасовок она не отрицает.





– Да, драки, происходят. Но не в самом здании, а на улице. Молодежь, сами понимаете, выясняет отношения, – говорит она.





Татьяна Коледа-Замойская отмечает, что Дом культуры проводит дискотеки для подростков. Как правило, их посещают школьники 8-11-х классов. Хотя прийти могут ребята и постарше.





– Иногда внешне 9-классник выглядит гораздо старше 20-летних. Но в 22.00 мы включаем свет, и дискотека заканчивается. Все уходят, – рассказывает директор Дома культуры.





По ее словам, на дискотеках дежурят школьные учителя, приходит родительский комитет.





– Но, если честно, хочется, чтобы милиция почаще на дискотеку заезжала. Больше бы порядка было, – признается Татьяна Коледа-Замойская.