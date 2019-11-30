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Беспрецедентно: Духовенство Ирана предлагает отделить власть от религии

01.12.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последняя протестная волна в Иране, как видно, вызвала раскол в главном руководстве страны - среди самих великих аятолл, обладающих безграничной властью в системе Иранской Исламской Республики.

Духовенство все более ополчается против действий как светского правительства во главе с Роухани, так и против своего главного духовного лидера Хаменеи. Несколько авторитетных аятолл публично осудили жестокое подавление народных акций, а потом пошли дальше и теперь критикуют абсолютный контроль духовенства над всеми государственными политическими структурами. По сути, это призыв к отделению религии от государства.

Споры вокруг роли религии в госуправлении в Иране были и прежде, но по ходу нынешних протестов этот вопрос уже обсуждается в иранской прессе. Отметим, что за время волнений были разгромлены и подожжены офисы Пятничных имамов в 12 крупных городах Ирана. Этот институт власти, в принципе, аналог советских партийных органов и так же, как они, наделен полномочиями руководить всеми хозяйственными, административными и прочими структурами. И теперь народ восстает против такого засилья религии. В провинциях Шираз, Фарс, Лорестан, Западный Азербайджан, Альборз, Хузистан и других были нападения на медресе, различные религиозные институты. В некоторых городах во время протестов муллы опасались выходить на улицы.

Недавно вернувшаяся из ИРИ известный российский востоковед-иранист Елена Дунаева в интервью haqqin.az рассказала, что участники волнений открыто проявляли жестко негативное отношение ко всему духовенству. Авторитетные в Иране религиозные деятели видят причину такой враждебности в сращивании политики и ислама, которое не приносит пользы ни духовенству, ни народу.

«Уже сами аятоллы требуют отделить религию от политики или предпринять хотя бы частичный отход мечети от политической жизни, - утверждает Е. Дунаева.  - В Иране религиозная система государства имеет очень много общего с советской системой, где коммунистические партийные комитеты были на всех предприятиях и в организациях. Осознание пагубности для духовенства такой ситуации сегодня происходит во всей иерархии исламской системы Ирана - от политиков до высшей исламской элиты. Некоторые высокопоставленные духовные лица Кума уже отрыто говорят о необходимости пересмотра роли религии в управлении государством». 

Как отмечает ученый-иранист, недовольные действиями Хаменеи в Куме аятоллы считают, что Вали Фагих (навечно избираемый Верховный лидер) должен быть персоной, которая набрасывает только очень общие контуры развития государства. Политолог напоминает, что в таком ярком проявлении недовольство в среде религиозной элиты было только 40 лет назад, когда известные духовные лица выступили против того, что бы духовенство возглавляло все ветви власти.

«Еще в первые годы революции выходец из Восточного Азербайджана аятолла Маджид Таклит Шариатмадари выступил против политики аятоллы Хомейни, когда духовенство подмяло под себя меджлис, прокуратуру и т.д. И вот спустя 40 лет духовенство в Куме и даже иранская пресса широко обсуждают вопрос разделение религии и власти. Последователи Шариатмадари, Мунтазери, Ширази заявляют, что санкции и ядерное соглашение компрометируют духовенство и снижают влияние ислама», - отмечает российский эксперт.

Для справки: аятолла Шариатмадари руководил антишахскими выступления вплоть до победы революции и возвращения Хомейни в феврале 1979 году. Обладавший непоколебимым авторитетом Шариатмадари обвинил Хомейни в трансформации монархии под теократическую систему Вилаяти Фагих. Также он упрекал Хомейни в отказе от предоставления национальной автономии этническим меньшинствам. Шариатмадари в самый последний момент остановил вооруженное выступление своих сторонников в Тебризе. Но это не спасло от репрессий членов его Мусульманской народно-республиканской партии «Хезбе джумхуррийе Халге мюсюльманэ Иран», а самого Шариатмадари держали под домашнем арестов вплоть до его смерти в 1986 году.

Вслед за арестом аятоллы Шариатмадари последовали кровавые карательные операции в отношении так же требовавших национальной автономии курдов и беллуджей. Одновременно были заточены в тюрьмы, расстреляны или бежали из страны остальные революционеры «народные муджахеддины», члены иранской компартии ТУДЕ и иранские либерал-демократы.

* * *

Как считает Е.Дунаева, прошедшие в ноябре акции вобрали в себя совокупность ряда важных факторов, которые определят развитие событий в будущем. В Иране изменение цен на бензин всегда вызывало протесты, но нынешнее повышение цен стал поводом к масштабным социально-политическим протестам. В то же время американские санкции привели к закрытию или банкротству предприятий, работавших на иностранных составляющих, что сильно повысил уровень безработицы. Особенно высокая безработица среди молодежи и людей с высшим образованием. И это тоже способствовало нарастанию недовольства населения.

Санкции были введены не только против иранских компаний, но и в отношении сотрудничающих с ИРИ иностранных компаний. Естественно, крупные европейские корпорации прекратили деловые отношения с Ираном. В частности, нефтяной гигант Total, судоходная группа Maersk, автоконцерны Daimler и Renault, железнодорожная компания Stadler Rail, фармкомпания Sanofi и др.

«Составляющая 40% населения иранская молодежь требует послабления норм исламского режима, - подчеркивает политолог. – Она хочет большей либерализации политической и социальной жизни. Среди определенной части протестной молодежи стали очень популярны существовавший до 1979 года светский Иран и покойный шах Мухаммед Реза Пехлеви. Пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Рамазан Шариф назвал эту молодежь «сорвавшемся  поколением», которое поставило под сомнение все, что обычно говорилось об исламском Иране, о прежнем шахском режиме. 

С другой стороны, протестам поспособствовали люди из консервативного крыла нынешнего режима, которые смогли понять самую бедную часть иранского общества. Им удалось вывести на антиправительственные демонстрации бедноту в маленьких городах и поселках. Цель вполне понятная: сместить умеренно либеральное правительство Хасана Роухани. Наиболее консервативные радикально-исламские силы хотят получить большинство на предстоящих в феврале следующего года выборах в парламенте и затем заполучить исполнительную власть».

В нынешний протестах слились два представляющих противоположные мировоззрения потока, и правительство дало повод к выступлениям. Безудержная коррупция и борьба за влияние политических элит усиливает кризис в системе управления и ведет страну к дестабилизации, полагает эксперт. Антиправительственные волнения в определенной мере были ответом на проводимую с начала этого года политику властей на то, чтобы полностью искоренить всё недовольство, любое проявление несогласия в обществе. Для этого были задействованы на полную мощь репрессивный аппарат, спецслужбы и др. Хотя в первый день, за исключением поджога нескольких бензоколонок, акции носили мирный характер. Только потом пошли лозунги – «Долой Хаменеи!, «Долой и исламский режим». 

По наблюдению Е.Дунаевой, в Иране нет структурированной оппозиции и оппозиционного лидера - все это подавлено властями на корню. А потому акции носят стихийный, бессистемный характер.

«Пока у Тегерана еще есть силы и ресурсы, чтобы подавить протесты. Кстати, была информация о том, что для подавления беспорядков привезли из Ирака отряды шиитской милиции Хашд аш-Шааби. Что касается роли эмиграции, то иранцы за рубежом через социальные сети и мессенджеры проводят кампанию «миллионы на площади». Целью этой кампании является поднять на протесты миллионы людей в различных городах, и тем самым свалить режим. Такие призывы имеют питательную почву, но это не главный фактор. Ведущий фактор протестов - это социально-экономический кризис. Иранцы постепенно, со времени президента Махмуда Ахмадинежата, лишаются субсидий на воду, газ, электричество, бензин, хлеб, рис, растительное масло и другие продукты. При этом государство каждый раз изыскивает возможности как-то оказать индивидуальную материальную помощь. Из 78 млн населения во время правления Ахмадинежата 70 млн получали субсидии. И только сейчас власти ставят перед собой задачу выдавать пособия действительно нуждающимся людям», - отмечает эксперт. 

Еще один немаловажный фактор народных протестов Е.Дунаева видит в ситуации «государство в государстве», каким, по сути, является Корпус стражей исламской революции - КСИР. Возможности  КСИР резко увеличились при Ахмединежаде, который открыл «стражникам» доступ в финансовые, экономические, коммерческие и другие структуры.

Все слухи о том, что КСИР сконцентрировал в своих руках огромные капиталы, о его протекционизме, коррумпированности и прочем действительно имеют место.

«Иранское правительство сейчас в крайне сложном положении - 70%  госбюджета формируется за счет доходов от нефти и повышению цен на бензин  нет альтернативы, - подчеркивает политолог, - В то же время во всех соседних с ИРИ странах цена бензина намного выше и идет безумная контрабанда иранского топлива. Правительство вынуждено продавать бензин по себестоимости и не субсидировать. Но при этом в Иране уже повышается цена на хлеб и другие продукты. Хотя у экономики страны пока есть резерв прочности, но валютные запасы быстро уменьшаются. Правительство поспешно выдвинуло лозунг о перестройке своих экономических связей в восточном направлении. Возможно, это частично ему удастся. Иранские власти маневрируют, и пока удается противостоять санкциям. Но только пока…».

В связи со всем вышеизложенным Е.Дунаева приходит к заключению, что в самый критический для режима момент, ради сохранения исламской системы, власти в Тегеране все же пойдут на переговоры и договорятся с США.
 
 
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Последняя протестная волна в Иране, как видно, вызвала раскол в главном руководстве страны - среди самих великих аятолл, обладающих безграничной властью в системе...
 
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