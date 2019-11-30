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Мнение: От разговоров про интеграцию — только чувство бессилия и слабости

01.12.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 8 декабря намечено подписание дорожных карт по “углублению интеграции” между Беларусью и Россией. Содержание дорожных карт скрывается от общественности, поэтому “День Х” обрастает слухами и страхами.

Украинцы шутят: мол, повезло вам, белорусам, 9 декабря проснётесь в большой стране. А заявления официальных лиц не добавляют уверенности в завтрашнем дне. Например, посол Беларуси в России Владимир Семашко на днях сказал, что Беларусь и Россия, параллельно с созданием единых рынков нефти, газа и электроэнергии, решают вопрос создания единого парламента и правительства. Позже в посольстве заявили, что слова Семашко были вырваны из контекста.

У общественного активиста Евгения Михасюка получилось кратко выразить какую-то общую мысль по этому поводу. "Еврорадио" публикует пост, который он оставил на своей страничке в Facebook:

“Если честно, то от всех этих разговоров про интеграцию, общий парламент и правительство я испытываю только чувство собственного бессилия и слабости.

Я размышляю про это почти каждый день и не нахожу выхода. Я не понимаю, что мог бы сделать лично я, или кто-либо из моего окружения. Политические партии, общественные организации и бизнес так слабы и безвольны, а население так разобщенно, что выхода будто бы нет.

Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что интеграция не состоится 8 декабря. Мы будем погружаться медленно, в течение 10-20 лет, постепенно теряя всё. Такая "ползущая" интеграция не создаст конкретного "Дня Х", а значит и не станет спусковым крючком для народного сопротивления. Большинство и не заметит, как мы потеряем страну.

Если вам есть что сказать — скажите”.

К посту прикреплена знаменитая картина Яна Матейко "Рейтан". В апреле 1773 года Сейм Речи Посполитой был созван, чтобы зафиксировать результаты первого раздела страны. Протестуя, молодой белорусских шляхтич Тадеуш Рейтан лёг перед выходом и зала со словами: "Топчите меня, но не топчите Родину". Рейтан был один из немногих, кто тогда нашёл в себе силы протестовать. В Польше его считают национальным героем. 
 
 
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На 8 декабря намечено подписание дорожных карт по “углублению интеграции” между Беларусью и Россией. Содержание дорожных карт скрывается от общественности,...
 
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