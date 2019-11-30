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Братья Бё доминировали в первом спринте сезона, лучший из белорусов - 21-й
Источник материала: Tut.by
Первый спринт сезона в новом сезоне Кубка мира по биатлону завершился победой Йоханнеса Бё.
Йоханнес допустил 1 (1+0) промах и на 19 секунд опередил своего брата Тарьей (0+1).
Третье место в гонке сенсационно занял россиянин Матвей Елисеев (0+0). Александр Логинов (0+1) финишировал четвертым, Мартен Фуркад (0+2) — пятым.
Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (0+1), который показал 21-е время. Роман Елетнов (1+1) стал 28-м, Никита Лобастов (1+3) — 75-м, Антон Смольский (4+1) — 81-м.
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Первый спринт сезона в новом сезоне Кубка мира по биатлону завершился победой Йоханнеса Бё.
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