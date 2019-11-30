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Прорвало: Лукашенко стал посещать европейские города. Теперь понятно, почему он опасался туда ехать
Источник материала: Партизан
В течение одного месяца руководитель Беларуси посетит страны, куда его звали годами, а он странным образом приезжать отказывался. Текущей осенью Александр Лукашенко почти удивляет. После снятия санкций в 2016 году он упорно игнорировал приглашения в европейские города, что выглядело необъяснимо и странно. Появилась даже версия, что летать на Запад ему запретил Путин.
И вот Александра Лукашенко прорвало.
Вена
Фото: Reuters
В одну из столиц Западной Европы Лукашенко приглашали почти два года. Инициатором его визита был молодой канцлер Себастьян Курц. Пока руководитель Беларуси все думал о предстоящей поездке, австрийский политик успел наведаться в Минск несколько раз.
Когда Лукашенко, наконец, решился на визит в Вену, оказалось, что момент для этого он выбрал неудачный.
В начале ноября после внеочередных парламентских выборов Курц еще официально не заступил на пост канцлера, и руководителю Беларуси пришлось в основном общаться с президентом Австрии, исполняющем скорее представительские функции.
Триумфальным въездом в Европу этот визит после многолетних санкций не получился и по другой причине. Австрийские журналисты в своих материалах не постеснялись назвать Лукашенко диктатором, а на пресс-конференции задавали вопросы о соблюдении прав человека в Беларуси.
Белград
Фото: beogradjanin.ru
В столицу Сербии Лукашенко также зазывали почти два года. Игнорирование приглашений с его стороны выглядело не менее странно. Но накануне визита, который начнется 2 декабря, стало понятно, почему Лукашенко не горел желанием лететь на Балканы.
Президенту Сербии Александру Вучичу пришлось оправдываться за приглашение коллеги. Председатель Демократической партии Сербии Санда Рашкович-Ивич заявила, что запланированная встреча Лукашенко с депутатами парламента — издевательство над демократией.
Два визита на протяжении месяца – в Австрию и Сербию – подтвердили существовавшую до этого версию странного поведения Лукашенко по игнорированию приглашений в европейские города. Да, формально для властей этих стран он уже не изгой, и ему можно пожимать руку. Но в глазах значительной части общества Лукашенко по-прежнему остается авторитарным лидером, что недопустимо в современном мире.
Очевидно, что руководителю Беларуси неприятно выслушивать упреки в свой адрес и видеть к себе негативное отношение со стороны хозяев.
Рига
Фото: gooper.ru
А вот приглашения в столицу соседней Латвии руководитель Беларуси торпедирует уже больше двух лет. И все это время Лукашенко дает обещания появиться в Риге. Местные СМИ писали, что его приезд должен был состояться в мае текущего года, но вновь был отложен на неопределенный срок.
С учетом напряженных отношений с Литвой из-за строительства БелАЭС, белорусские власти упускают возможность ярко продемонстрировать тамошним властям и Европе, что страны Балтии вовсе не солидарны в этом вопросе.
Официальная Рига же, по все видимости, начинает сомневаться, что Лукашенко может держать слово.
Кишинев
Фото: president.gov.by
Как начинает в этом сомневаться и президент Молдовы Игорь Додон. В начале 2018 года Лукашенко обещал:
«Я очень надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать виноград. Он меня пригласил к себе домой в село, я всегда мечтал побывать в его селе. Может быть, в этом году, или если не в этом, то в следующем точно получится, мы попробуем из уже возделанного выращенного винограда приготовить сок, а потом и вино».
Но прошел сезон сбора винограда-2018, прошел сезон-2019, а руководитель Беларуси к коллеге так и не приехал. Что сдерживает Лукашенко от очередного визита в Молдову, мы, возможно, еще узнаем.
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В течение одного месяца руководитель Беларуси посетит страны, куда его звали годами, а он странным образом приезжать отказывался. Текущей осенью Александр...
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