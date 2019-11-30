Дональд Туск получил премию за сближение Восточной и Западной Европы

dw.com . Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск удостоен премии имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) за содействие международному взаимопониманию и примирению. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в оргкомитете награды, присуждаемой немецкими фондом Zeit (Zeit-Stiftung), газетой Die Zeit и фондом имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff Stiftung), передает





Жюри пояснило, что Туск отмечен "за значительный вклад в построение демократической и свободной Польши, который он внес как премьер и депутат" парламента этой страны. На посту председателя Евросовета "он был исключительно привержен европейской интеграции и сближению между Восточной и Западной Европой", отметили учредители.





Дональд Туск возглавлял Евросовет с 2014 по 2019 годы, на этом посту его сменил экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.





Молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) получит поощрительную премию. Его отметили за привлечение внимания "к драматическим последствиям изменения климата посредством студенческих протестов по всему миру".





Премия имени известной немецкой журналистки Марион Дёнхофф, дотированная 20 000 евро, присуждается с 2003 года. В разные годы ее лауреатами становились бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher). Вручение состоится 1 декабря в Гамбурге.