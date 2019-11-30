Белорусские дизайнеры разукрасили меха и шубы к предстоящей зиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Модницы Беларуси мечтают о зиме, чтобы побыстрее достать из гардероба шубу. Дизайнеры внесли свою лепту и добавили немного креатива. Какие меха лучше согревают в стужу и что в тренде в этом сезоне (мех лисицы или норки) выяснила корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Цветные шубы на гребне популярности. Чтобы модницы зимой не заскучали, белорусские дизайнеры разукрасили меха, кажется, во все цвета радуги. Самый модный способ окрашивания – бриз, когда подпушка и верхняя часть шубы разные.

«Мы всегда хотели, старались, пытались приучить наших женщин отказаться только от черных и коричневых цветов зимой, а разнообразить свой гардероб более яркими красками. Красочные цвета нужны для того, чтобы настроение было лучше и город краше, и сама жизнь была гораздо веселее зимой, когда рано темнеет, когда холода, когда поводов для веселья гораздо меньше, чем ярким буйным летом», – сказала руководитель дизайн-центра Ирина Козырева.

Все шубы на этом показе сделаны из белорусской пушнины. Страна – одна из немногих в СНГ, где полностью сохранили производство этого материала.

«Изделия, которые мы сегодня видели, мы показываем их не только здесь. Вот недавно были на американском континенте. Нас туда почему приглашают? Потому что качество, которое сегодня есть, оно высочайшего мирового класса», – подчеркнул председатель правления потребительской кооперации Валерий Иванов.

Надежда Львовна чаще работает с соболем. Этот мех один из самых ценных. Все делает вручную. На одну шубку уходит от недели до месяца. Самое сложное подобрать мех по структуре и цвету, чтобы изделие «заиграло».

«Мех очень разный. Он бывает очень пышным, а бывает вот таким. Хотя это тоже соболь. И мы должны подобрать все так, чтобы это было красиво в изделии», – сказала скорняк-раскройщик дизайн-центра Надежда Альшевская.

Чем длиннее ворс, тем лучше защита от морозов . Наиболее теплым считается мутон и мех лисицы. Натуральные белорусские шубы, обещают производители, согреют и в минус 25. Но зимы уже не такие суровые, поэтому дизайнеры комбинируют мех с трикотажем, кашемиром и даже плащевкой.

«Ту же норку можно использовать с такими меховыми технологиями, что она получается более облегченная, более тонкая. Тем самым мы расширяем наш диапазон. Ведь мы можем захватывать не только зимний период, когда на улице холодно, но уже и весну», – добавила ведущий художник-модельер Светлана Иванова.

Тем, кто любит носить меха, пока придется подождать. Зима не торопится в Беларусь. В ближайшее время синоптики не прогнозируют снег, да и морозов тоже пока не будет.