С 1 по 4 декабря ГАИ проверит состояние шин на автомобилях

Источник материала: Вороновская газета





ГАИ проверит «переобулись» ли автолюбители в зимние шины, и не используют они слишком «лысую» резину, сообщили в Госавтоинспекции.

С 1 декабря по 1 марта в Беларуси можно ездить только на автомобилях с зимними шинами, причем такая резина должна быть установлена на всех колесах, а минимально допустимая высота рисунка протектора по правилам — 4 мм. Это предусмотрено пунктом 207.1 ПДД, напомнили в Госавтоинспекции.

Чтобы напомнить водителям об этих правилах и предупредить зимние ДТП , с 1 по 4 декабря ГАИ проводит акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин». Нарушителей правил будут штрафовать.

В ГАИ также порекомендовали водителям перейти на зимний стиль вождения. Не превышать скорость, учитывать состояние дорог, не совершать резкие и опасные маневры, тормозить плавно и быть внимательными, пропуская пешеходов. По статистике, зимой увеличивается количество ДТП, поэтому установка зимних шин и следование рекомендациям являются необходимыми условиями для безопасности дорожного движения.

sb.by