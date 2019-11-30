ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 по 4 декабря ГАИ проверит состояние шин на автомобилях

01.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

С 1 по 4 декабря ГАИ проверит состояние шин на автомобилях

ГАИ проверит «переобулись» ли автолюбители в зимние шины, и не используют они слишком «лысую» резину, сообщили в Госавтоинспекции.

С 1 декабря по 1 марта в Беларуси можно ездить только на автомобилях с зимними шинами, причем такая резина должна быть установлена на всех колесах, а минимально допустимая высота рисунка протектора по правилам — 4 мм. Это предусмотрено пунктом 207.1 ПДД, напомнили в Госавтоинспекции.

Чтобы напомнить водителям об этих правилах и предупредить зимние ДТП , с 1 по 4 декабря ГАИ проводит акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин». Нарушителей правил будут штрафовать.

В ГАИ также порекомендовали водителям перейти на зимний стиль вождения. Не превышать скорость, учитывать состояние дорог, не совершать резкие и опасные маневры, тормозить плавно и быть внимательными, пропуская пешеходов. По статистике, зимой увеличивается количество ДТП, поэтому установка зимних шин и следование рекомендациям являются необходимыми условиями для безопасности дорожного движения.

sb.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ проверит «переобулись» ли автолюбители в зимние шины, и не используют они слишком «лысую» резину, сообщили в Госавтоинспекции. С 1 декабря по 1 марта в Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Издержки скажутся на ценах». Производители и торговля критикуют депозитную систему обращения тары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика