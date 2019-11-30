ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС с 2 декабря запускает акцию «Безопасный Новый год»

01.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

МЧС с 2 декабря запускает акцию «Безопасный Новый год»

Акция пройдет в четыре этапа.

Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год» стартует 2 декабря, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Акция пройдет в четыре этапа. На первом из них, 2-6 декабря, работники МЧС посетят территориальные центры социального обслуживания населения, дома ветеранов и инвалидов, санатории, где поговорят с людьми пожилого возраста. В программу для пенсионеров включены интерактивная беседа по ОБЖ, полезные конкурсы и викторины, показ тематических фильмов и роликов, беспроигрышные лотереи, выступление артистов и творческих коллективов.

Второй этап акции запланирован на 9-17 декабря. Целевой аудиторией станут ученики школ, воспитанники домов-интернатов, а также семьи, где дети находятся в социально опасном положении. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, безопасность детей в период зимних каникул. К некоторым из многодетных семей приедут даже Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

«Акция этого года будет примечательна новой рекламной кампанией «Полный отрыв». В учреждениях образования, кинотеатрах и торгово-развлекательных центрах будут размещаться рекламные объявления в форме руки. На каждом ее пальце указан телефонный номер областного центра пропаганды. Дозвонившемуся с просьбой о покупке петард ответит работник МЧС и расскажет об опасности использования пиротехники», — сообщили в ведомстве.

На третьем этапе, 18-24 ноября, в местах продажи пиротехники появятся Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые напомнят покупателям хлопушек, фейерверков и петард о возможных последствиях подобных развлечений. На ледовых катках и аренах появятся интерактивные зоны от МЧС, где пройдут конкурсы, викторины, беспроигрышные лотереи и выступления артистов.

Четвертый, финальный, этап будет традиционно самым массовым и пройдет с 26 по 31 декабря. Локацией станут места массового пребывания людей: открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры. Работники МЧС поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, раздадут познавательную наглядно-изобразительную продукцию, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи. «Разогревать» гостей будут музыкальные коллективы и артисты. Зрелищным событием также станет шествие пожарных Дедов Морозов.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция пройдет в четыре этапа. Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год» стартует 2 декабря, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве. Акция пройдет в четыре...
 
Новости дня
Новости разные
 
РОЧС предупреждает, что выход на лед представляет опасность для жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика