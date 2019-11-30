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В Слуцке проходит митинг к 99-й годовщине Слуцкого восстания. Прямой эфир

01.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В воскресенье, 1 декабря, на центральной улице Слуцка проходит разрешённый властями митинг в честь 99-я Слуцкого вооружённого восстания.

Мероприятия организованы Консервативно-христианской партией БНФ. Программа включала посещение населённых пунктов Грозово, Смежево, Красная Слобода, и основная часть - с 15:00 до 16:30 у здания Слуцкого краеведческого музея.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В воскресенье, 1 декабря, на центральной улице Слуцка проходит разрешённый властями митинг в честь 99-я Слуцкого вооружённого восстания.
 
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