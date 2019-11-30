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В Слуцке проходит митинг к 99-й годовщине Слуцкого восстания. Прямой эфир
01.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В воскресенье, 1 декабря, на центральной улице Слуцка проходит разрешённый властями митинг в честь 99-я Слуцкого вооружённого восстания.
Мероприятия организованы Консервативно-христианской партией БНФ. Программа включала посещение населённых пунктов Грозово, Смежево, Красная Слобода, и основная часть - с 15:00 до 16:30 у здания Слуцкого краеведческого музея.
Slutsk-Gorod.by
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В воскресенье, 1 декабря, на центральной улице Слуцка проходит разрешённый властями митинг в честь 99-я Слуцкого вооружённого восстания.
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