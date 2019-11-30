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Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

01.12.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран он приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международную солидарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 ноября в Беларуси прошли благотворительные и просветительские акции в поддержку людей, живущих с ВИЧ. В наши дни этот диагноз уже не звучит как приговор: пациенты с положительным ВИЧ-статусом получают бесплатное лечение, которое помогает не просто сохранить жизнь, но и проводить ее активно.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Как меняется отношение в обществе к этой глобальной проблеме, разбиралась Яна Шипко.

Почти половину своей жизни Анатолий живет с ВИЧ. 23 года назад этот диагноз для него прозвучал по-настоящему страшно. Казалось, в планах на будущее совсем нет смысла, когда его отмерено так мало.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Анатолий Лешенок, заместитель председателя общественного объединения «Люди+»:
Мне сегодня 50 лет. Когда мне в 28 сказали «проживешь пять лет», я тогда бросил институт. Смысл учиться был, если тебе отмерили пять лет жизни? После этого закончил институт, продолжаю работать, жить, все хорошо.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Говорят, поначалу шокирующий диагноз дисциплинирует. Терапия и здоровый образ жизни позволяют полноценно жить, работать, общаться, создавать семьи. И все же совсем избежать шокового эффекта в обществе все еще сложно. В том числе и среди медработников.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Виктория Буренкова, учащаяся Гомельского государственного медицинского колледжа:
У меня есть друг, который ВИЧ-инфицирован. Я с ним знакома уже пять лет. Поначалу, когда я об этом узнала, я была не столько испугана, сколько удивлена. Он не боялся об этом говорить, держал себя уверенно. Не считал это клеймом на своем имени.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Дмитрий Примак, учащийся Гомельского государственного медицинского колледжа:
Наше отношение, которое меняется под влиянием таких мероприятий, под влиянием актуальной и научно выверенной информации, которую мы узнаем, способно на самом деле чуточку сделать мир лучше. Потому что наше отношение к людям изменится.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Яна Шипко, корреспондент:
Сегодня говорить о СПИДе как о «чуме XX века» уже просто некорректно. На смену ощущению безысходности, связанному с этим диагнозом, пришли вполне позитивные прогнозы. Люди с положительным статусом живут ровно столько, сколько их сверстники, рожают здоровых детей и даже воспитывают внуков.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

21 811 человек в Беларуси живут с ВИЧ. Чем раньше диагностируется, тем эффективнее лечение. Проверять себя ежегодно должно войти в привычку у каждого. Тем более, что экспресс-тест можно купить в любой аптеке.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Сергей Кручинин, консультант по коммуникации и PR офиса ЮНЭЙДС (Беларусь):
Сервисы все есть, человек может получить бесплатно лечение. Но он, во-первых, либо не идет сдавать тест, узнать свой ВИЧ-статус, хотя подозревает, что у него может быть ВИЧ. И потом самое главное – не идет получать лечение. Почему? Потому что он боится осуждения со стороны общества, окружающих. И это останавливает его.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Снежана Бедрицкая, врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Как только установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», человеку предлагается лечение. Лечение сегодня мы рассматриваем как средство профилактики, потому что на фоне лечения вируса в крови становится столь незначительно… То есть когда мы говорим, что есть у человека неопределяемая вирусная нагрузка, и он не представляет уже опасности как источник инфекции для других людей.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Лаборатории на колесах на этой неделе работали по всей стране. Один из таких автобусов – у Комаровского рынка. 15 минут, и результат готов.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Я недалеко отсюда работаю. Решил: почему бы и нет? Отличная идея.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Большом театре открылась выставка уникальных фото Рудольфа Нуреева из французского музея. А средства от билетов на хореографическую притчу о любви «Орр и Ора» пойдут для экстренной помощи людям, живущим с ВИЧ.

Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»

Люди в материале: Анатолий Лешенок, Виктория Буренкова, Дмитрий Примак, Яна Шипко, Сергей Кручинин, Снежана Бедрицкая
 
 
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Новости Беларуси. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран он приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международную...
 
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