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Не клеймо, а просто диагноз. Почему СПИД не стоит называть называть «чумой XXI века»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран он приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международную солидарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 ноября в Беларуси прошли благотворительные и просветительские акции в поддержку людей, живущих с ВИЧ. В наши дни этот диагноз уже не звучит как приговор: пациенты с положительным ВИЧ-статусом получают бесплатное лечение, которое помогает не просто сохранить жизнь, но и проводить ее активно.
Почти половину своей жизни Анатолий живет с ВИЧ. 23 года назад этот диагноз для него прозвучал по-настоящему страшно. Казалось, в планах на будущее совсем нет смысла, когда его отмерено так мало.
Анатолий Лешенок, заместитель председателя общественного объединения «Люди+»:
Говорят, поначалу шокирующий диагноз дисциплинирует. Терапия и здоровый образ жизни позволяют полноценно жить, работать, общаться, создавать семьи. И все же совсем избежать шокового эффекта в обществе все еще сложно. В том числе и среди медработников.
Виктория Буренкова, учащаяся Гомельского государственного медицинского колледжа:
Дмитрий Примак, учащийся Гомельского государственного медицинского колледжа:
Яна Шипко, корреспондент:
21 811 человек в Беларуси живут с ВИЧ. Чем раньше диагностируется, тем эффективнее лечение. Проверять себя ежегодно должно войти в привычку у каждого. Тем более, что экспресс-тест можно купить в любой аптеке.
Сергей Кручинин, консультант по коммуникации и PR офиса ЮНЭЙДС (Беларусь):
Снежана Бедрицкая, врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Лаборатории на колесах на этой неделе работали по всей стране. Один из таких автобусов – у Комаровского рынка. 15 минут, и результат готов.
Я недалеко отсюда работаю. Решил: почему бы и нет? Отличная идея.
Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Большом театре открылась выставка уникальных фото Рудольфа Нуреева из французского музея. А средства от билетов на хореографическую притчу о любви «Орр и Ора» пойдут для экстренной помощи людям, живущим с ВИЧ.
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Новости Беларуси. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В большинстве стран он приобрел статус ежегодного события и демонстрирует международную...
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