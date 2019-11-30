Стоит ли вкладываться в акции белорусских компаний и какими могут быть дивиденды

Купить Apple и Amazon реально

broker.by Рядовой белорус может купить акции иностранных компаний, однако это сопряжено с рядом трудностей. Так, напрямую он не может покупать и продавать акции за границей, поэтому придется найти надежного брокера, который будет представлять его интересы, пишет





Важно также знать, что в некоторых государствах действует повышенный налог для нерезидентов страны, к примеру, в Российской Федерации - 30% от суммы продажи акций или дивидендов. Не забываем, услуги брокера также нужно оплачивать. Таким образом, чистая прибыль от акций может оказаться очень небольшой.





Другой существенный момент - в Беларуси, чтобы покупать и продавать акции зарубежных предприятий, нужно иметь специальное разрешение регулятора - Национального банка. В ходатайстве на получение разрешения вы должны назвать цели и условия ваших будущих сделок, Нацбанк примет решение в течение 30 дней.





Чтобы избежать перечисленных выше трудностей и потери времени, можно воспользоваться специальной услугой белорусских банков по доверительному управлению. Однако тут тоже не все гладко - существует высокий порог входа (у вас на руках для передачи в доверительное управление должно быть от $10 000) и нет возможности совершать мгновенные сделки по покупке/продаже акций.





- В Беларуси нет большой конкуренции на рынке брокерских услуг, которые дают доступ на зарубежные фондовые рынки, - отмечает Олег Ильин. - Сегодня есть механизмы, как можно рядовому белорусу инвестировать в зарубежные ценные бумаги. Самый распространенный способ - доверительное управление, которое осуществляют банки. У нас сегодня как минимум 5 банков развивают эту услугу. По нашим аналитическим данным, достаточно значительные суммы, которые составляют сотни миллионов долларов, сегодня находятся в управлении этих банков.





Второй способ - у нас есть ряд профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые имеют лицензию на доверительное управление ценными бумагами. Для того, чтобы они могли развернуть эту услугу и системно выходить на рынки, им необходима отмена нормы по получению разрешения на выплату капитала со стороны физических лиц. Если со стороны банков эта норма не требуется, то физическое лицо, которое хочет инвестировать, должно получить разрешение Нацбанка и потом работать с профучастником по инвестициям.





Есть также форекс-компании, которое “дают доступ” на зарубежные рынки. Поэтому, в принципе, возможности есть, но рынок не такой конкурентный, как, к примеру, в России или в Украине.





Особенности акций белорусских предприятий

Перед покупкой акций отечественных предприятий нужно как можно более детально изучить эмитентов и оценить их возможный потенциал. Акции компаний могут не показывать никакого движения в течение нескольких лет, но, как только в предприятие вкладывается стратегический инвестор, котировки могут вырасти в разы. Так произошло, к примеру, с акциями ОАО “Пивзавод Оливария”, ОАО “Брестский чулочный комбинат”.





Опытные инвесторы ищут и покупают акции, которые обладают потенциально высокой ценностью, но продаются по низкой цене - на профессиональном языке это называется стратегией стоимостного инвестирования. В большинстве случаев цена акции предприятия в Беларуси не является объективной величиной, как, к примеру, цена акции на фондовом рынке США.





Как же понять, что акция обладает высокой ценностью? По результатам работы предприятия за несколько предыдущих лет. Если предприятие демонстрирует высокий уровень рентабельности, каждый год заканчивает с прибылью, значит, есть смысл задуматься о покупке его акций.





Покупать акции белорусских предприятий хорошо в том случае, если по ним выплачиваются дивиденды. Их выплата не гарантирована, тем не менее, принимая решение о покупке акций, вы можете посмотреть отчетность интересующих вас компаний на предмет выплаты дивидендов. Проще всего это сделать на Едином портале финансового рынка: в строке поиска вы вводите название предприятия, а затем ищете документ, где говорится о выплате дивидендов за отчетный период. Если предприятие выплачивает дивиденды регулярно в течение нескольких лет, значит, это вполне успешная компания и покупка ее акций станет хорошим вариантом для инвестиций.





- Что касается акций белорусских предприятий, то всем известно, что у нас главная проблема рынка акций - их капитализация, - считает Олег Ильин. - На рынке есть дефицит ликвидности и нет стабильного спроса, нет маркетмейкеров. Соответственно, нет курсообразования. На мой взгляд, сегодня все инвестиции на белорусском рынке акций сводятся к ручному управлению портфелем. Бумаги нужно искать, заведомо строя модель того, как инвестор будет выходить из этой сделки. Из наших наблюдений, при правильном системном подходе сделки зачастую могут быть очень интересными и давать доходность, которая даже выше доходности акций зарубежных фондовых рынков.





Зачастую на белорусском рынке акций можно зарабатывать больше за счет дивидендов нежели чем за счет роста стоимости курса акций. Нужно изначально искать те ОАО, которые стабильно направляют значительную часть прибыли на выплату дивидендов. К таким ОАО относятся и банки, например, Приорбанк, и ряд предприятий промышленности.





Предприятия публикуют финансовую отчетность, нужно смотреть, как выплачивались дивиденды. Соответственно, на основании таких исторических данных можно делать какие-то прогнозы и принимать решение о покупке акций.





Безусловно, ОАО может не платить дивиденды: если нет прибыли либо по решению общего собрания акционеров.





Еще один момент, нужно сразу задумываться о возможности продать ценные бумаги, поскольку белорусская экономика характеризуется девальвационными рисками. Если вы хотите заключить сделку на 5-10 лет, то даже прогнозируемый рост стоимости акций может быть потерян за счет плавной девальвации.





Какие акции искать?

Согласно данным Национального статистического комитета, на 1 января 2019 года в Беларуси было 3 639 акционерных обществ, из них 2 118 - открытых акционерных обществ и 1521 закрытое. Вот наш топ предприятий, которые по итогам минувшего года принесли дивиденды держателям своих акций.





ОАО “Пеленг”

Компания производит наукоемкую оптико-электронную продукцию, которая используется в военной промышленности. По итогам 2018 года размер дивидендов на одну простую акцию составил 244,57 рублей, по итогам 2017 года - 600 рублей.





ОАО “Брестгазоаппарат”

Предприятие выпускает газовые и электрические плиты под маркой Gefest и демонстрирует впечатляющие финансовые показатели уже не первый год. Дивиденды по акциям - одни из самых высоких в стране. По итогам 2017 года акционеры получили по 140 рублей на каждую простую акцию, по итогам 2018 - по 123,67 рублей.





ОАО “Пивоваренная компания Аливария”

Компания выплачивает дивиденды по итогам полугодия. Так, по итогам первого полугодия текущего года на одну простую акцию было начислено 70 рублей, а за первое полугодие 2018 года держатели получили по 60 рублей за одну простую акцию. По итогам 2015 года держатели акций получили дивиденды в размере 81 094 неденоминированных рублей (это 8,1 руб.) на одну простую акцию.





ОАО “Пуховичинефтепродукт”

Предприятие входит в структуру Белоруснефти, доля миноритарных активов составляет 19,5%. По итогам 2018 года дивиденд на акцию составил 5,84 рубля при цене покупки акции 13 рублей.





ОАО “Лиданефтепродукт”

Компания также входит в холдинг государственного производственного объединения “Белоруснефть”, доля миноритарных активов - 26,6%. По итогам 2018 года акционерам начислили по 4 рубля дивидендов на 1 простую акцию.





ОАО “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”

По итогам 2018 года на одну акцию было начислено 3,998 руб. У предприятия 5840 акционеров, из них физических лиц - 5818.





ОАО “Керамин”

По итогам 2018 года дивиденды на 1 простую (обыкновенную) акцию составили 2,15 рублей.





ОАО “Приорбанк”

Ряд банков также являются акционерными обществами и их акции могут приобрести в том числе физические лица. К примеру, в структуре собственников Приорбанка доля физлиц в уставном фонде 4,83%.





По акциям банка выплачиваются очень скромные дивиденды, тем не менее, они есть. По решению общего собрания от 23.09.2019 назначена выплата дивидендов в размере 0,38 руб. за одну простую акцию и 0,35 руб. за одну привилегированную.





ОАО “АСБ Беларусбанк”

По итогам 2018 года на одну простую акцию было выплачено 0,004109 рублей, на 1 привилегированную первого типа - 0,59 руб., на 1 привилегированную второго типа - 0,46 руб.





Кстати, акции Беларусбанка торговались на Белорусской валютно-фондовой бирже в ноябре.



