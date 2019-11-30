Крутой: Правительство должно развивать, в первую очередь, производственный бизнес

select.by Об этом заявил министр экономики РБ Дмитрий Крутой в ходе торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года». По его словам, задача правительства поддерживать, в первую очередь, предпринимателей, которые занимаются производством. Он особенно отметил предложения по созданию кластера мебельных производств в Гродненской и Брестской областях, пишет





Несколько другую точку зрения представил премьер-министр РБ Сергей Румас. Он заявил, что значительная часть бизнеса наиболее активно работает над развитием сферы услуг, а ускоренное движение в этом направлении и интересы бизнеса будут учтены при разработке программы развития сферы услуг до 2025 года.





Он же на открытии Недели предпринимательства отметил, что Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру, и цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления.





Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» состоялась 20 ноября в «Дипсервис Холле» в Минске . Этот конкурс проводится с 2016 года вместо конкурса «Лепшы прадпрымальнiк». В нем участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства (в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля частной собственности в которых превышает 50%.





На участие в конкурсе предприниматели подают заявки сами, в каждой области и Минске. Поэтому победителей в каждой номинации семь. Далее их оценивают в специальных оргкомитетах из представителей местных органов власти, предпринимательских объединений и общественных организаций. А окончательно победители определяются в Минэкономики. Тем предпринимателям, которые побеждают дважды, присваивается титул «Почетный предприниматель». В текущем году этой награды удостоилось частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер».





Номинаций в конкурсе четыре: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», а также «Эффективный бизнес в сфере услуг».