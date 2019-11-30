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Крутой: Правительство должно развивать, в первую очередь, производственный бизнес

01.12.2019 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При обсуждении специальных программ с Европейским инвестиционным банком правительство РБ делает акцент на мебельных предприятиях, фермерах, легкую промышленности и швейных компаниях.

Об этом заявил министр экономики РБ Дмитрий Крутой в ходе торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года». По его словам, задача правительства поддерживать, в первую очередь, предпринимателей, которые занимаются производством. Он особенно отметил предложения по созданию кластера мебельных производств в Гродненской и Брестской областях, пишет select.by

Несколько другую точку зрения представил премьер-министр РБ Сергей Румас. Он заявил, что значительная часть бизнеса наиболее активно работает над развитием сферы услуг, а ускоренное движение в этом направлении и интересы бизнеса будут учтены при разработке программы развития сферы услуг до 2025 года.

Он же на открытии Недели предпринимательства отметил, что Беларусь наряду с другими странами вступает в постиндустриальную информационную эру, и цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления.

Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» состоялась 20 ноября в «Дипсервис Холле» в Минске. Этот конкурс проводится с 2016 года вместо конкурса «Лепшы прадпрымальнiк». В нем участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства (в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля частной собственности в которых превышает 50%.

На участие в конкурсе предприниматели подают заявки сами, в каждой области и Минске. Поэтому победителей в каждой номинации семь. Далее их оценивают в специальных оргкомитетах из представителей местных органов власти, предпринимательских объединений и общественных организаций. А окончательно победители определяются в Минэкономики. Тем предпринимателям, которые побеждают дважды, присваивается титул «Почетный предприниматель». В текущем году этой награды удостоилось частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Форвардер».

Номинаций в конкурсе четыре: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», а также «Эффективный бизнес в сфере услуг».
 
Теги: Минск
 
 
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При обсуждении специальных программ с Европейским инвестиционным банком правительство РБ делает акцент на мебельных предприятиях, фермерах, легкую...
 
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