Скидки даже на секс и апокалиптический гололёд. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Завтра вам снова нужно идти на работу, потому что завтра – понедельник. Но сегодня все еще воскресенье, поэтому не будем думать о грустном. Наоборот, давайте расслабимся и вспомним, над чем всю неделю смеялась страна.

Для начала разогреемся.

С первым днем зимы беларусы начали поздравлять друг друга только сегодня, 1 декабря. Но страдать от зимних погодных условий в стране начали раньше – в середине недели в Минске стартовал гололед.

Блин, вот где можно было соревнования устраивать по «самый длинный каток» ) pic.twitter.com/YV55UBs82u — Anton Motolko (@Motolko) November 28, 2019

А потом была «черная пятница». Признавайтесь, сколько денег потратили вы?

И еще пару зарисовок про наш Минск:

Жить в центре, это...



...когда вечером каршеринг разъезжаешься по спальникам ) pic.twitter.com/7DHmBhbHRF — Anton Motolko (@Motolko) November 26, 2019

А теперь к новостям. Вам очень понравилась новость о том, как сентиментальный мошенник пытался украсть у беларуса деньги. Вот, как это было :

Вторая важная новость: Новополоцке ГАИ попросила освятить места, где часто происходят ДТП.

А вот, о каких новостях вещали в беларуском telegram:

И напоследок немного шуток о беларуско-российских отношениях:

Русские: По-русски - 'Белоруссия', по-белорусски - 'Беларусь'

Беларусы: По-русски тоже 'Беларусь'

Русские: Разговаривайте на своей мове и не указывайте нам!

Беларусы: *размаўляюць на мове*

Русские: Ах вы бульбобандеровцы! — НеРон Уизли (@not_RW) November 30, 2019

Мало кто знает, но слово 'Беларусь' - самое труднопроизносимое слово русского языка. — НеРон Уизли (@not_RW) November 29, 2019

А 'Белоруссия' - слово, которое наиболее сложно написать.



> Белорусия

> Белоруссь

> Беларуссия

> Белорусь

> Беролуссия — НеРон Уизли (@not_RW) November 29, 2019