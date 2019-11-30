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Скидки даже на секс и апокалиптический гололёд. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Завтра вам снова нужно идти на работу, потому что завтра – понедельник. Но сегодня все еще воскресенье, поэтому не будем думать о грустном. Наоборот, давайте расслабимся и вспомним, над чем всю неделю смеялась страна.
Для начала разогреемся.
С первым днем зимы беларусы начали поздравлять друг друга только сегодня, 1 декабря. Но страдать от зимних погодных условий в стране начали раньше – в середине недели в Минске стартовал гололед.
А потом была «черная пятница». Признавайтесь, сколько денег потратили вы?
И еще пару зарисовок про наш Минск:
А теперь к новостям. Вам очень понравилась новость о том, как сентиментальный мошенник пытался украсть у беларуса деньги.
Вторая важная новость: Новополоцке ГАИ попросила освятить места, где часто происходят ДТП.
А вот, о каких новостях вещали в беларуском telegram:
И напоследок немного шуток о беларуско-российских отношениях:
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Завтра вам снова нужно идти на работу, потому что завтра – понедельник. Но сегодня все еще воскресенье, поэтому не будем думать о грустном. Наоборот, давайте...
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