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Скидки даже на секс и апокалиптический гололёд. Самое смешное в байнете за неделю

01.12.2019 16:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Завтра вам снова нужно идти на работу, потому что завтра – понедельник. Но сегодня все еще воскресенье, поэтому не будем думать о грустном. Наоборот, давайте расслабимся и вспомним, над чем всю неделю смеялась страна. 

Для начала разогреемся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень опасно. Будьте людьми.

Публикация от Ales Pilecki (@pilecki)

С первым днем зимы беларусы начали поздравлять друг друга только сегодня, 1 декабря. Но страдать от зимних погодных условий в стране начали раньше – в середине недели в Минске стартовал гололед. 

А потом была «черная пятница». Признавайтесь, сколько денег потратили вы? 

И еще пару зарисовок про наш Минск

А теперь к новостям. Вам очень понравилась новость о том, как сентиментальный мошенник пытался украсть у беларуса деньги. Вот, как это было

Вторая важная новость: Новополоцке ГАИ попросила освятить места, где часто происходят ДТП. 

А вот, о каких новостях вещали в беларуском telegram: 

И напоследок немного шуток о беларуско-российских отношениях: 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Завтра вам снова нужно идти на работу, потому что завтра – понедельник. Но сегодня все еще воскресенье, поэтому не будем думать о грустном. Наоборот, давайте...
 
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