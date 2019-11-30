Источник материала: Новости Волковыска

Объявлен набор заявок на 3-й конкурс микро-проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. Продолжительность конкурса: 15.11.2019 – 15.01.2020. Размер грантов в данном конкурсе составляет от 20 000 до 60 000 евро. Максимальный уровень софинансирования составляет 90% от приемлемых затрат по проекту. Проектные заявки подаются только в электронной форме через веб-сайт Программы посредством электронного генератора (электронный генератор и инструкция по заполнению заявки будет доступна в ближайшее время). Конечный срок подачи заявок – 15 января 2020 (включительно, до 23:59 по центрально-европейскому времени).

Конкурс открыт только для проектов, посвященных тематической цели «Наследие» и двум ее приоритетам:

Продвижение местной культуры и истории.

Продвижение и сохранение природного наследия.

Конкурс посвящен микро-проектам (проектам с малым бюджетом), которые:

– реализуются на Программной территории:

в Польше: Кросненский, Пшемысльский, Жешувский, Тарнобжеский, Хелмско-Замойский, Пулавский, Люблинский, Бяльский, Остроленцко-Седлецкий, Ломжинский, Белостокский, Сувалский субрегионы;

в Беларуси: Гродненская, Брестская, Минская (включая г.Минск) и Гомельская области;

в Украине: Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская области;

– подразумевают преимущественно мероприятия неинвестиционного характера;

– продвигают идеи и тематику, относящиеся к культурному, историческому и природному наследию:

построение новых трансграничных контактов и взаимоотношений между жителями;

обмен опытом и социальными инициативами;

общие традиции приграничных территорий;

туристические и культурные проекты;

культурное разнообразие, культурные меньшинства и развитие местных сообществ;

новые мероприятия, связанные с культурой, искусством, спортом, образованием, продвижением исторического и природного наследия, а также все виды подобных мероприятий, направленных на поддержку трансграничного сотрудничества.

– каждый микро-проект должен иметь своей целью увеличение количества посетителей культурных, исторических или природных объектов;

– каждый микро-проект должен иметь трансграничный характер и в нем должны участвовать партнеры из Польши и Беларуси и/или Украины.