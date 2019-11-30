Источник материала: Новости Волковыска

Повышение цен коснется большинства действующих тарифных планов для физических и юридических лиц.

По сообщению провайдера услуг для большинства тарифных планов, появившихся в 2019 году, будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату. Увеличится объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг. Изменения коснутся и корпоративных клиентов компании А1. Представлены бонусные программы для новых клиентов. Ознакомиться с новыми тарифами на мобильную связь можно на официальном сайте компании.