Источник материала: Новости Волковыска

Интересная и поучительная история произошла в Витебске. Молодая посетительница ночного клуба отдыхала у барной стойки. Услышав зажигательную композицию, она отправилась танцевать. Новый телефон iPhone 11, стоимостью почти 3000 рублей, остался лежать на барной стойке. Вернувшись, телефон доверчивая барышня не обнаружила. За помощью она обратилась к администратору клуба. Пока ждали милицию, попытались найти мошенника, присвоившего чужое имущество самостоятельно. Во всем клубе создали тишину, выключив музыку и призвав прислушаться к звукам посетителей. Работник клуба набрал номер телефона пострадавшей девушки. В тишине раздалась мелодия звонка. 28-летняя жительница Витебска была сильно пьяна и видимо не совсем понимала, что происходит.

Позже выяснилось, что момент преступления сохранился на видеозаписи. Девушка подошла к барной стойке, заказала у бармена напиток. В момент, когда бармен отвернулся, она присвоила чужой телефон. Телефон вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело.