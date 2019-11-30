Источник материала: Новости Волковыска

С 1 декабря 2019 года сотрудники ГАИ начнут проверять наличие зимних шин на автомобилях, а также использование изношенных покрышек на ТС.

✔ Когда нужно переходить на зимнюю резину по закону в 2019-2020 в Беларуси

Пункт 207-1 ПДД гласит, что по правилам дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиль не позже 1 декабря 2019 года и находиться на нём до 1 марта 2020 года, причем на всех колесах, а не только на ведущих.

Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а также автобусам массой до 5 тонн. Во всех случаях речь идет о технически допустимой общей массе, то есть максимальной, установленной производителем (с грузом, водителем, пассажирами).

Остаточная высота рисунка протектора не должна быть менее 4 мм. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

Специалисты отмечают, что в зимний период летняя резина теряет свои качества, сцепление с дорогой становится более слабым.

Сотрудники ГАИ обращают внимание водителей также и на то, что зимой следует менять и стиль вождения. Рекомендуется избегать обгонов и высокой скорости, которые приводят к резким торможениям.

✔ Штрафы за езду на летних шинах зимой в 2019-2020 в Беларуси

В 2019 году за использование летних шин зимой предусмотрена административная ответственность по статье 18.12 КоАП Республики Беларусь – нарушение правил эксплуатации транспортного средства:

в первый раз вам грозит предупреждение либо штраф до одной базовой величины (до 25 руб. 50 коп.);

вам грозит предупреждение либо штраф до одной базовой величины (до 25 руб. 50 коп.); за повторное такое правонарушение, совершенное в течение года, можно заплатить от двух до пяти базовых (до 127 руб. 50 коп.);

такое правонарушение, совершенное в течение года, можно заплатить от двух до пяти базовых (до 127 руб. 50 коп.); совершение ДТП на автомобиле на летней резине, повлекшее причинение легкого телесного повреждения или повреждение имущества, заплатите штраф в размере от трех до 30 базовых величин (от 76,5 до 765 руб) или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.

✔ Штрафы за езду на лысой резине зимой в 2019-2020 в Беларуси

Предусмотрен штраф и для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные шины.

Если высота рисунка протектора менее 4 миллиметров, водитель может получить предупреждение либо штраф в размере 1 базовой величины – 24,5 рублей.

В случае совершения повторного в течении одного года нарушения, предусмотрена ответственность по части 9 Статьи 18.12 КоАП РБ и повлечёт наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин (от 51 до 127.5 бел.руб.).

✔ Можно ли ездить зимой на всесезонной резине по закону 2019-2020 в Беларуси

В отдельную группу нужно выделить водителей, использующих так называемую всесезонную резину, которая предназначенна для эксплуатации в течение всего года.

Всесезонка может эксплуатироваться в зимние месяцы только в том случае, если она имеет соответствующую маркировку "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или All seasons.

В противном случае эксплуатация всесезонной резины в зимние месяцы не допускается. Отметим, что всесезонная резина разработана для мягкого климата и при температуре ниже минус 5 градусов теряют свою эластичность, что приводит к снижению сцепления с дорогой.

В ГАИ отмечают, что с наступлением холодов на дорогах страны учащаются аварии. Поэтому зимние шины – это не прихоть ГАИ, а нормальная практика жизни. Также дорожная милиция напоминает, что к нарушителям будут применять штрафные санкции!