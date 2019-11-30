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Пассажирский автобус упал с моста в Забайкальском крае. Погибли 19 человек
Источник материала: СТВ
Новости России. Жуткое ДТП в Забайкальском крае России: пассажирский автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли 19 человек, почти столько же пострадали. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Междугородний рейс следовал по маршруту Сретенск – Чита. Когда автобус проезжал по мосту, у него лопнула передняя шина. В результате транспортное средство резко увело в сторону. Автобус пробил дорожное ограждение и рухнул вниз. Часть пассажиров оказались заблокированными. Выбраться им помогли спасатели.
На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Прокуратура начала проверку по факту аварии.
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Новости России. Жуткое ДТП в Забайкальском крае России: пассажирский автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 19 человек, почти...
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