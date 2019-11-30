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Тренер минского «Динамо» заявил, что клуб задачу выполнил и напомнил о контракте еще на год

01.12.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на пресс-конференции после матча с брестскими одноклубниками (1:3) рассказал о своем будущем в команде, претензиях к игрокам и выполненной задаче на сезон. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Конечно, не хотелось проигрывать. Мы в большом долгу перед нашими болельщиками. Хотелось реабилитироваться за игру с БАТЭ, которую провели ужасно. Не все получилось. Есть ряд причин.

Но хочу всех поздравить с окончанием сложного чемпионата. Заняли четвертое место, продолжаем играть в Кубке. Надо многое пересматривать. Если в прошлом году была сформирована команда и можно было смотреть с оптимизмом в будущее, то сейчас этого нет. Что ж, падать дальше некуда.

— В двух матчах подряд минское «Динамо» пропускает трижды. В чем причина?

— Не выполняются требования. У меня на каждого центрального защитника по восемь голевых ошибок. На каждого! Представьте, сколько в сумме. В 2017 году мы пропустили 14 мячей. После Солигорска мы перестали играть, для нас чемпионат закончился. Мне сложно понять, в какой связи люди не выполняют установку.

Мы достигли, считаю… Я люблю другие команды, других футболистов. Приходится играть с теми, кто есть. У меня нет объяснения, повторюсь.

— Расскажите, какое ваше будущее в клубе.

— У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил. Была задача финишировать в четверке и продолжить борьбу в Кубке Беларуси. По тому, что происходило, у меня тоже масса претензий. Однако вопросы лучше адресовать руководству клуба.

Напомним, что в завершившемся сезоне Гуренко принял команду летом, выбыл из квалификации Лига Европы после первого раунда и чуть было не упустил четвертое место «Ислочи».

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-конференция Сергея Гуренко после матча, в котором его клуб проиграл чемпиону из Бреста.
 
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