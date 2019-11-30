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Тренер БАТЭ Бага прокомментировал слух о том, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии

01.12.2019 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы в последнем туре над «Торпедо-БелАЗ» (2:1) прокомментировал слух о том, что он продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Слова коуча приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Сезон для нас был закончен еще в прошлом туре, когда мы потеряли шансы на титул. Тем не менее нам хотелось победить. Как нас воспитывал Юрий Иосифович [Пунтус], нужно побеждать всегда. Конечно, были опасения из-за того, что игра ни на что не влияла. Впрочем, мы с хорошим настроением неплохо сыграли.

— Появилась информация о том, что к вам проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. Есть что сказать?

— Пока нет. Находился в это время на игре. Узнал об этом от ребят и вас.

Напомним, что сегодня «Советский спорт» написал о том, что интерес к Алексею Баге проявили «Аль-Раед» и «Аль-Таавун», занимающие соответственно десятое и четвертое места в чемпионате Саудовской Аравии.

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Алексей Бага подвел итог матча против «автозаводцев» и ответил на вопрос о продолжении карьеры.
 
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