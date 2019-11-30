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В Беларуси будут по-новому рассчитывать бюджет прожиточного минимума. Что изменилось
Источник материала: Tut.by
В Беларуси будут по новой схеме рассчитывать бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличили за счет части, которая отведена на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. Об этом
Прожиточный минимум состоит из двух частей: суммы на минимальный набор продуктов для основных групп населения и суммы на непродовольственные товары и услуги. Раз в квартал цены на продукты пересчитывают и меняют размер БПМ. А вот вторую часть просто считают в процентах от первой части. С
С 1 декабря процент, отведенный на коммуналку, одежду, шампунь, мыло и прочее, увеличили до 83%.
Напомним, БПМ — это минимальная сумма, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Проще говоря, эта сумма, на которую можно выжить. Для каждой группы населения она своя — для студентов одна, для пенсионеров — другая, для трудоспособных людей — третья. С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
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Однако фактический рост суммы мы увидим только 1 февраля 2020 года.
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