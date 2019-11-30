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Белоруски выступают в спринте на этапе КМ по биатлону. Онлайн

01.12.2019 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый этап Кубка мира по биатлону продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 26), Динара Алимбекова (№ 37), Елена Кручинкина (№ 78), Анна Сола (№ 99).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Денизе Херрманн (№ 6), Доротея Вирер (№ 9), Марте Ройзеланд (№ 17), Паулина Фиалкова (№ 18), Лиза Виттоцци (№ 24), Ханна Оберг (№ 40), Кайса Макарайнен (№ 45).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Первый этап Кубка мира по биатлону продолжится женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
 
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