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Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 декабря

01.12.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 декабря
Фото из открытых источников

Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 декабря ГАИ Минска предупреждает об опасности гололеда для водителей и пешеходов
В понедельник, 2 декабря, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки - в основном снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 4 градусов ниже нуля до 2 тепла.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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