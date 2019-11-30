Снег и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 2 декабря

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 4 градусов ниже нуля до 2 тепла.
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01.12.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 4 градусов ниже нуля до 2 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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