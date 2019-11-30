Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно в мире заражается вирусом ВИЧ порядка более 2 миллионов человек и столько же умирает от СПИДа. Единственным источником заражения является ВИЧ-инфицированный человек на всех стадиях заболевания.





Существует три основных пути передачи инфекции:

✓ парентеральный (заражение происходит при инъекционном введении инфицированных наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев, при переливании зараженной крови, через необеззараженные инструменты для гигиенических процедур);

✓ половой (заражение происходит при половом контакте с ВИЧ-инфицированным);

✓ вертикальный (вирус передается от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью).

ВИЧ не передается: контактно-бытовым путем; москитами, комарами, пчелами, осами, блохами; через слюну и слезную жидкость, не содержащих кровь; через общие стаканы, вилки, фрукты, бутерброды, поцелуй, одежду; во время чихания и кашля, при пользовании ванной, туалетом.

Как отмечают медики, специфических средств профилактики ВИЧ-инфекции в мире нет, поэтому защита от этой страшной болезни в подавляющем большинстве случаев всецело зависит от поведения и образа жизни самого человека. В первую очередь нужно использовать личные средства гигиены, прокалывать уши только стерильными инструментами, не пробовать наркотики, всегда при себе иметь барьерные средства контрацепции, не вступать в незащищенные половые отношения и особенно ранние. Обращаем внимание, что риск передачи инфекции от матери младенцу очень высок, и врачи не всегда могут спасти его от заражения.



Елена БЕЛКО