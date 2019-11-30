Россия и Китай - главные противники США по версии американцев

Источник материала: Ежедневник





Большинство американцев назвали Россию и Китай основными противниками США.

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного Президентским фондом имени Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation), соообщает ТАСС .

Согласно опросу, 71% американцев считают противником Россию, 60% — Китай. 72% — Сирию, 82% — Иран и 83% — КНДР.

Наибольшей угрозой для США 28% опрошенных назвали Китай и 25% — Россию. Как отметили организаторы опроса, в прошлом году 30% называли основной угрозой Россию, а 21% — Китай.

В перечне конкретных угроз для США 24% назвали кибератаки, 21% — поддержку Москвой Тегерана и других враждебных США правительств, 20% указали на вмешательство в выборы, 16% — на угрозу ядерного удара по США и 11% — на вмешательство России на территории бывших советских республик.

Опрос 1003 человек проводился 24-30 октября, погрешность результатов оценивается в 2,8%.