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Брестчане доказали чемпионское звание: завершился последний матч сезона
01.12.2019 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Три мяча в ворота столичного клуба "Динамо-Минск" забили футболисты из команды "Динамо-Брест", досрочно ставшей чемпионом республики.
Футбольный клуб "Динамо-Брест" триумфально завершил матч с минским "Динамо" со счетом 3:1.
Столичное "Динамо" – единственная команда, которая в этом сезоне обыграла брестчан. Однако если в прошлый раз брестский клуб проиграл на собственном поле, то на этот раз сумел обыграть соперника "в гостях".
Счет открыли брестчане. На тридцать восьмой минуте Михаил Гордейчук забил гол в ворота минчан. Через двадцать минут счет сравнялся, Егор Зубович отправил мяч в ворота гостей.
Но больше брестские ворота столичному клубу не покорились. Александр Нойок и Денис Лаптев забили минчанам еще по одному мячу, и поединок закончился в пользу брестчан.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конкуренция в сфере футбола должна помочь возрождению этого вида спорта в Беларуси. "Динамо-Брест" он назвал волевой и конкурентной командой.
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Три мяча в ворота столичного клуба "Динамо-Минск" забили футболисты из команды "Динамо-Брест", досрочно ставшей чемпионом республики. Футбольный клуб...
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