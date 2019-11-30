ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчане доказали чемпионское звание: завершился последний матч сезона

01.12.2019 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Три мяча в ворота столичного клуба "Динамо-Минск" забили футболисты из команды "Динамо-Брест", досрочно ставшей чемпионом республики.

Брестчане доказали чемпионское звание: завершился последний матч сезона

Футбольный клуб "Динамо-Брест" триумфально завершил матч с минским "Динамо" со счетом 3:1.

Брестчане доказали чемпионское звание: завершился последний матч сезона

Столичное "Динамо" – единственная команда, которая в этом сезоне обыграла брестчан. Однако если в прошлый раз брестский клуб проиграл на собственном поле, то на этот раз сумел обыграть соперника "в гостях".

Счет открыли брестчане. На тридцать восьмой минуте Михаил Гордейчук забил гол в ворота минчан. Через двадцать минут счет сравнялся, Егор Зубович отправил мяч в ворота гостей.

Но больше брестские ворота столичному клубу не покорились. Александр Нойок и Денис Лаптев забили минчанам еще по одному мячу, и поединок закончился в пользу брестчан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конкуренция в сфере футбола должна помочь возрождению этого вида спорта в Беларуси. "Динамо-Брест" он назвал волевой и конкурентной командой.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Три мяча в ворота столичного клуба "Динамо-Минск" забили футболисты из команды "Динамо-Брест", досрочно ставшей чемпионом республики. Футбольный клуб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ежегодно в мире заражается вирусом ВИЧ порядка более 2 миллионов человек и столько же умирает от СПИДа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика