Брестчане доказали чемпионское звание: завершился последний матч сезона

Источник материала: Виртуальный Брест

Три мяча в ворота столичного клуба "Динамо-Минск" забили футболисты из команды "Динамо-Брест", досрочно ставшей чемпионом республики.





Футбольный клуб "Динамо-Брест" триумфально завершил матч с минским "Динамо" со счетом 3:1.





Столичное "Динамо" – единственная команда, которая в этом сезоне обыграла брестчан. Однако если в прошлый раз брестский клуб проиграл на собственном поле, то на этот раз сумел обыграть соперника "в гостях".

Счет открыли брестчане. На тридцать восьмой минуте Михаил Гордейчук забил гол в ворота минчан. Через двадцать минут счет сравнялся, Егор Зубович отправил мяч в ворота гостей.

Но больше брестские ворота столичному клубу не покорились. Александр Нойок и Денис Лаптев забили минчанам еще по одному мячу, и поединок закончился в пользу брестчан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конкуренция в сфере футбола должна помочь возрождению этого вида спорта в Беларуси. "Динамо-Брест" он назвал волевой и конкурентной командой.