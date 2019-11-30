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Для проведения общественной экологической экспертизы ООО АйПауэр собирают 9000 рублей
01.12.2019 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сбор ведётся посредством площадки
фото - иллюстрация
Инициаторы проведения общественной экологической экспертизы (Бекалюк Д.В. и Лепесевич Д.А.) объявляют сбор денежных средств для проведения профессиональными специалистами экспертизы проекта свинцового аккумуляторного завода АйПауэр в Бресте.
- У жителей Бреста и Брестского района есть законная возможность поставить жирную точку в вопросе строительства опасного производства в непосредственной близости к жилым районам. Это общественная экспертиза, поэтому нужна помощь общества., - заявляют организаторы сбора.
Для проведения экспертизы требуется собрать сумму 9000 руб - специалисты будут привлекаться из ближнего зарубежья.
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