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Секрет пинской водонапорной башни раскрыт (кто бы мог подумать?)
01.12.2019 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Её сфотографировали сверху.
Водонапорная башня у автовокзала в Пинске
Радом с пинским автовокзалом находится кирпичная водонапорная башня. Это строение, очень похожее на крепость донжон, несколько десятков лет не используется, а просто стало элементом городского пейзажа.
Лет пять назад была информация о том, что водонапорку купил частник и хотел сделать там объект общепита: кафе или ресторан со смотровой площадкой.
Но что-то не срослось, и на сооружении появился плакат с объявлением о продаже.
Пинчане и гости города задаются вопросом: что внутри башни? Конструкция подобных объектов устроена одинаково: сверху накопительный резервуар для воды, внутри проходят трубы, подводящие и отводящие воду и металлические лестницы и площадки для обслуживания коммуникаций. На крыше устанавливается молниеотвод.
Вид на башню с высоты птичьего полёта. Фото #васькапилот
Так вот. Оказалось, что крыши-то у Пинской водонапорной башни нет! Мастер фотографии
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Её сфотографировали сверху. Водонапорная башня у автовокзала в Пинске Радом с пинским автовокзалом находится кирпичная водонапорная башня. Это строение, очень...
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