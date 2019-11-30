Секрет пинской водонапорной башни раскрыт (кто бы мог подумать?)

Источник материала: Виртуальный Брест

Её сфотографировали сверху.





Водонапорная башня у автовокзала в Пинске

Радом с пинским автовокзалом находится кирпичная водонапорная башня. Это строение, очень похожее на крепость донжон, несколько десятков лет не используется, а просто стало элементом городского пейзажа.

Лет пять назад была информация о том, что водонапорку купил частник и хотел сделать там объект общепита: кафе или ресторан со смотровой площадкой.

Но что-то не срослось, и на сооружении появился плакат с объявлением о продаже.

Пинчане и гости города задаются вопросом: что внутри башни? Конструкция подобных объектов устроена одинаково: сверху накопительный резервуар для воды, внутри проходят трубы, подводящие и отводящие воду и металлические лестницы и площадки для обслуживания коммуникаций. На крыше устанавливается молниеотвод.





Вид на башню с высоты птичьего полёта. Фото #васькапилот

Так вот. Оказалось, что крыши-то у Пинской водонапорной башни нет! Мастер фотографии Василий Васильевич из Бреста разместил фото башни с высоты птичьего полёта. На фото видны два раздельных резервуара, захламлённые досками, и, похоже, что в одном из них растёт дерево.