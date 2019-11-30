Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча

Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра высказал мнение в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В одном из недавних интервью, когда Вам задали вопрос, как Вы относитесь к тому, что во время путча на экранах показывали «Лебединое озеро», Вы сказали, что это всё равно что затыкать тряпкой дыры. По-Вашему, что должно было идти на экране в это непростое для страны время?





Очень объективная информация о действительных событиях, которые происходят в стране. Потому что всё происходило за кулисами – это рождало ненужные разговоры, недомолвки. Мне кажется, что объективная информация была бы в данный момент серьёзнее для просто людей, которые понимали, что происходит в стране.