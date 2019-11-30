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Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Очень объективная информация о действительных событиях, которые происходят в стране. Потому что всё происходило за кулисами – это рождало ненужные разговоры, недомолвки. Мне кажется, что объективная информация была бы в данный момент серьёзнее для просто людей, которые понимали, что происходит в стране.
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Художественный руководитель Большого театра высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из недавних интервью, когда Вам задали...
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