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Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча

01.12.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В одном из недавних интервью, когда Вам задали вопрос, как Вы относитесь к тому, что во время путча на экранах показывали «Лебединое озеро», Вы сказали, что это всё равно что затыкать тряпкой дыры. По-Вашему, что должно было идти на экране в это непростое для страны время?

Как Елизарьев отнёсся к показу «Лебединого озера» по ТВ во время путча

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Очень объективная информация о действительных событиях, которые происходят в стране. Потому что всё происходило за кулисами – это рождало ненужные разговоры, недомолвки. Мне кажется, что объективная информация была бы в данный момент серьёзнее для просто людей, которые понимали, что происходит в стране.
Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
 
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Художественный руководитель Большого театра высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В одном из недавних интервью, когда Вам задали...
 
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