Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»

Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Конечно! А что там: приготовил себе чай, бутерброд. Моя супруга всё меня убеждает, что я умею очень вкусно готовить. Но это значит, что у неё свободный день. Но у меня редко по времени получается.

Вадим Щеглов:

А кто в доме больше хозяин: Вы или супруга?





Валентин Елизарьев:

Я хочу, чтобы в доме была супруга. Только получается, что я. И на работе, и дома.

Вадим Щеглов:

А из любимого в кухне, что у Вас, чему отдаёте предпочтение?

Валентин Елизарьев:

Я люблю разнообразие. Люблю овощи, травы люблю, рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении.