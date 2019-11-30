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Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»

01.12.2019 18:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Конечно! А что там: приготовил себе чай, бутерброд. Моя супруга всё меня убеждает, что я умею очень вкусно готовить. Но это значит, что у неё свободный день. Но у меня редко по времени получается.

Вадим Щеглов:
А кто в доме больше хозяин: Вы или супруга?

Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»

Валентин Елизарьев:
Я хочу, чтобы в доме была супруга. Только получается, что я. И на работе, и дома.

Вадим Щеглов:
А из любимого в кухне, что у Вас, чему отдаёте предпочтение?

Валентин Елизарьев:
Я люблю разнообразие. Люблю овощи, травы люблю, рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении.

Если есть выбор: мясо или рыба – конечно, рыба. Умею вкусно готовить, но на это время нужно. Нужно на базар сбегать, закупиться.

Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
 
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального...
 
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