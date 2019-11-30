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Елизарьев о еде: «Рыбу очень люблю. Я на море родился, поэтому у меня это всегда в предпочтении»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
Вадим Щеглов:
Валентин Елизарьев:
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального...
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