Источник материала: Новости Волковыска

Телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram совместное фото с 3-летним сыном с отдыха на Мальдивах. Плотный рабочий график не помешал журналистке найти время на отпуск на островах в Индийском океане.

У Ксении Собчак плотный рабочий график, из-за чего ей трудно выделить время на отдых. Но сегодня журналистка сообщила в Instagram, что у нее долгожданный отпуск, который она проводит на Мальдивах. Вместе с Ксенией на райский остров отправился ее 3-летний сын Платон.

Красочные снимки с наследником звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram. На фото Ксения и Платон запечатлены вдвоем, но с ними отдыхает и нынешний муж телеведущей Константин Богомолов.



Ксения Собчак с сыном Платоном

«Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай❤️», подписала фото Собчак.

Напомним, что Платон родился в браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом. Максим и Ксения официально развелись в августе текущего года. При этом бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, и они вместе занимаются воспитанием наследника.