В Подмосковье автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые помогали пострадавшим в ДТП белорусам

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин хотели помочь пострадавшим в ДТП белорусам и попали под колеса автомобиля. Об этом сообщается в группе « Подслушано | Видное » во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/vidnoeoverhear

Происшествие случилось 30 ноября, около 07.00, на Зеленом шоссе в Московской области (Россия). Здесь произошло столкновение самосвала КамАЗ и легкового автомобиля. В этой аварии травмы различной степени тяжести получили три человека из легковушки — все граждане Беларуси.



Фото: vk.com/vidnoeoverhear

Очевидцами ДТП стали двое мужчин — водитель и пассажир проезжавшей мимо «Газели». Они остановились у места происшествия и вышли, чтобы оказать помощь пострадавшим, но их сбил УАЗ «Патриот». От полученных травм мужчины умерли на месте.

Обстоятельства случившегося выясняет следственная группа.