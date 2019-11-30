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В Подмосковье автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые помогали пострадавшим в ДТП белорусам

01.12.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое мужчин хотели помочь пострадавшим в ДТП белорусам и попали под колеса автомобиля. Об этом сообщается в группе «Подслушано | Видное» во «ВКонтакте».


Фото: vk.com/vidnoeoverhear

Происшествие случилось 30 ноября, около 07.00, на Зеленом шоссе в Московской области (Россия). Здесь произошло столкновение самосвала КамАЗ и легкового автомобиля. В этой аварии травмы различной степени тяжести получили три человека из легковушки — все граждане Беларуси.


Фото: vk.com/vidnoeoverhear

Очевидцами ДТП стали двое мужчин — водитель и пассажир проезжавшей мимо «Газели». Они остановились у места происшествия и вышли, чтобы оказать помощь пострадавшим, но их сбил УАЗ «Патриот». От полученных травм мужчины умерли на месте.

Обстоятельства случившегося выясняет следственная группа.

 
 
Ссылка на источник 86
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