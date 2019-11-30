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Самые «богатые» в парламент не прошли. Какие доходы и какая недвижимость у новых депутатов парламента
Источник материала: Tut.by
Белорусы
Самые «богатые» кандидаты не прошли в парламент
Кандидаты в депутаты, которые за 2018 год задекларировали самые большие суммы дохода, оказались за бортом. Лидером по доходу за 2018 год среди кандидатов
Вторая строчка по доходам за прошлый год была за 37-летним Дмитрием Дашкевичем, который также выдвигался от Либерально-демократической партии. Он указал за 2018 год доход в 273,6 тысячи рублей. Кандидат в депутаты в 2012 году создал строительную компанию «Дашкевич-Строй», сейчас он выступает ее директором и учредителем. Оба кандидата от ЛДП не прошли в парламент.
Третью строчку по уровню доходов за 2018 год среди кандидатов в депутаты по Минску занимал 31-летний Андриан Дыбовский, он выдвигался от Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Родился в Хабаровске. Его доход за прошлый год — 171,6 тысячи рублей. Четвертое место среди минских кандидатов было за 37-летним председателем партии БСДП (Грамада) Игорем Борисовым, за прошлый год его доход составил 149,1 тысячи рублей. Доход 25-летнего главного экономиста госпредприятия «СтройМедиаПроект» Станислава Траймака за 2018 год составил 135,4 тысячи рублей. Все эти минские кандидаты в депутаты не прошли в парламент.
Кто оказался в лидерах по доходам среди тех, кто попал в парламент
Кресло в парламенте получил председатель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» Андрей Струневский. Его доход за 2018 год
В собственности у Андрея Струневского — жилой дом площадью 206 квадратных метров, земельный участок площадью 0,0785 гектара в Солигорском районе, автомобиль Мерседес-Бенц Е320, 2006 года выпуска.
В лидерах по доходам за 2018 год
В собственности у Марины Ленчевской — квартира площадью 130,1 квадратного метра, легковой автомобиль, привилегированные акции уставного фонда (9990 штук) и простые акции уставного фонда (10 штук).
Экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотировался по Чкаловскому избирательному округу № 96 в Минске, за 2018 год
Андрей Савиных беспартийный, выдвинулся через сбор подписей избирателей и трудовой коллектив. В собственности у экс-посла — квартира в Минске.
Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько
В собственности у Геннадия Давыдько — одноквартирный жилой дом в Бобруйском районе, на правах пожизненного наследуемого владения имеет земельные участки в Бобруйском районе и Минске.
Доход заместителя гендиректора открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — технического директора Александра Гранковского за 2018 год
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, который баллотировался по Докшицкому избирательному округу № 22, за 2018 год
Заместитель начальника консультативного отдела Минобороны генерал-майор Игорь Лавриненко, который также получил депутатское кресло (выдвигался по Березенскому избирательному округу № 61),
Директор открытого акционерного общества «Витебский универмаг» Светлана Горваль за 2018 год
Доход почти в 63,1 тысячи рублей за прошлый год задекларировал депутат Игорь Марзалюк. У него в собственности квартира в Могилеве общей площадью 62,8 квадратного метра,
Депутат шестого созыва Людмила Макарина-Кибак, которая снова получила кресло в парламенте, за 2018 год
Доход за 2018 год заместителя генпрокурора Александра Дубова
В числе депутатов также оказалась начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало. Ее доход за 2018 год
«Моя заработная плата соразмерна тому объему работы и, соответственно, той степени ответственности, которую я несу как руководитель такого управления, и, соответственно, вопросам, которые связаны со всей областью, от „А“ до „Я“. То, что касается людей, я специально сказала, что я росла в простой семье и прекрасно знаю проблемы. Заработная плата такой стала у меня далеко не в одночасье. С учетом того, что у меня почти 30 лет стажа государственной службы, — это соразмерная заработная плата», — поясняла Ирина Довгало.
У кого из попавших в парламент доходы были одними из самых низких
Заместитель декана юридического факультета УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» Андрей Злотников указал доход в 18,1 тысячи рублей и 197,7 евро, в собственности у него квартира общей площадью 65,1 квадратных метра.
Первый секретарь Березовской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Наталья Голуб за прошлый год заработала 12,4 тысячи рублей. В собственности — 1/3 доли квартиры в Бобруйске общей площадью 67,2 квадратных метра, жилой дом в деревне Голицы Березовского района общей площадью 57,2 квадратных метра.
Мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич, которая баллотировалась по Кальварийскому избирательному округу № 104,
Доход за 2018 год начальника отдела по образованию Могилевского райисполкома Натальи Тарасенко, которая выдвигалась по Могилевскому сельскому избирательному округу № 88, составил 16,8 тысячи рублей. В совместной собственности у нее с супругом дом (168 квадратных метров), земельный участок (0,1376 гектара), два автомобиля — «Форд Гэлакси» 2007 года выпуска и «Форд Куга» 2008 года выпуска.
Мария Васько, заместитель директора по учебной работе гимназии № 2 Бреста, указала за прошлый год доход в 17,4 тысячи рублей. На праве собственности имеет земельный участок площадью 0,06 гектара в садоводческом товариществе Брестского района, садовый домик площадью 25 квадратных метра в садоводческом товариществе Брестского района, автомобиль «Сузуки Лиана» 2002 года выпуска.
Годовой доход за 2018 год Павла Михалюка, первого секретаря Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», составил 18,1 тысячи рублей. На праве собственности ему принадлежат квартира в Гродно общей площадью 74,2 квадратных метра, легковой автомобиль Рено Каптур 2017 года выпуска.
Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», указал за прошлый год доход в 19,3 тысячи рублей. Имущества в собственности у него нет.
Председатель Кривосельского сельского исполнительного комитета Вилейского района Ирина Супранович за 2018 год заработала 17,6 тысячи рублей. В собственности у нее есть автомобиль и мотоцикл.
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Самые «богатые» в парламент не прошли. Какие доходы и какая недвижимость у новых депутатов парламента
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие доходы задекларировали избранные депутаты за 2018 год.
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