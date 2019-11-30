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О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На этой неделе депутаты шестого созыва поставили финальную точку в своей законотворческой деятельности: приняли бюджет-2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Общая сумма доходов – около 24,5 миллиардов рублей, расходы – почти 25,5 миллиардов. Дефицит – 995 миллионов. Подробнее о главном финансовом документе страны рассказал министр финансов Максим Ермолович. Интервью «Недели».
Юлия Огнева, СТВ:
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Вырастут ли в 2020-м зарплаты работников бюджетной сферы?
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Мы будем где-то на уровне 78-79 % (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике.
Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг. Уже таких предпосылок для быстрого роста заработной платы в экономике мы не видим. Это все связано с состоянием общим рынков. Но то, что касается бюджетного сектора – здесь заработная плата будет расти опережающими темпами.
Когда будут расти пенсии?
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Как исполняется бюджет-2019
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
По текущему году: мы меньше половины из этого профицита будем использовать в следующем году для того, чтобы профинансировать расходы.
«Дорожный сбор» отвяжут от техосмотра. Что еще изменится?
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период. Предоставили право гражданам уплачивать этот сбор на минимальный срок – один месяц. И он отвязан от технического осмотра автомобиля.
С другой стороны, государство усиливает контроль за этими платежами.
Почему не стоит включать «дорожный сбор» в стоимость топлива
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
Юлия Огнева:
Максим Ермолович:
И вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили – заплатят и через топливо, и через продукты питания.
Эта система в конечном итоге для граждан будет наименее справедливой. Мы потом не будем понимать, кто в итоге заплатит эту государственную пошлину.
Думаю, что пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение.
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О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович
Новости Беларуси. На этой неделе депутаты шестого созыва поставили финальную точку в своей законотворческой деятельности: приняли бюджет-2020, сообщили в программе...
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