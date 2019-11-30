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Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

01.12.2019 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности на неделе принимал Бишкек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Юлия Огнева, СТВ:
Страны-участницы: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия (то есть весь Евразийский экономический союз) и Таджикистан. О чем говорили лидеры? Безопасность – тема номер один. Причем далеко не первый день, месяц и даже год. Мир лихорадит, угрозы появляются как грибы после дождя, каждый день рискуя принять глобальный масштаб. И потому констатировать проблему – дело важное, с этим уже более-менее справились. Теперь дело за мирными инициативами, которые помогут ее решить.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Сразу несколько тем на саммите озвучил Александр Лукашенко: как то принятие многосторонней политической Декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, организация полномасштабных переговоров по аналогии с хельсинкскими.

Подробности мероприятия – в материале Екатерины Жиляниной.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Саммит ОДКБ прошел за закрытыми дверями. Публично участники сделали лишь несколько заявлений. Настолько серьезными и секретными были темы, которые обсуждали в Бишкеке.

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По итогам заседания Совета коллективной безопасности принято решение более тесно сотрудничать с другими международными организациями, выработаны дополнительные механизмы, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и регионе.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Александр Лукашенко выдвинул инициативу прямого и равноправного диалога с НАТО. Военный блок как раз разворачивает свои силы, в том числе из США, на наших границах. Из года в год усиливает присутствие в Восточной Европе.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня на фоне разрушения механизма контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

«Хельсинки-2», декларация о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе – белорусские инициативы широко обсуждают в международных форматах. Это возможный выход из тупика глобального напряжения. Оно усиливается обостряющимся противостоянием сверхдержав, незатухающими локальными конфликтами.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Есть такие и в зоне ответственности ОДКБ. Это Украина, это таджико-афганская граница. На саммите обсудили, а главное приняли ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию в приграничье Таджикистана. Впрочем, миру нужны более масштабные решения, чтобы прекратить гонку вооружения и запустить миротворческий диалог.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

В итоговом заявлении участники саммита выразили тревогу: ситуация в сфере международной безопасности ухудшается. Правовые механизмы ее поддержания слабеют.

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То есть риски и угрозы растут. ОДКБ призывает все страны объединиться и вместе выстроить новую систему международной безопасности, договориться о контроле над вооружениями, позаботиться о разоружении и нераспространении оружия. Объединиться в борьбе с терроризмом и другими современными угрозами.

По инициативе Беларуси юридически оформили статусы «Партнер организации» и «Наблюдатель при ОДКБ». Намерены тесно сотрудничать с ООН. Согласована дорожная карта по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность Организации Объединенных Наций. Подписан план коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.

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Кроме военных и политических вызовов (а это и санационная политика, торговые войны, внешнее вмешательство в дела суверенных государств) обсудили не менее опасные угрозы: терроризм, наркотрафик, нелегальную миграцию, киберпреступность. Ежегодные совместные опрации помогают пресекать преступные каналы.

Но эффективность механизмов надо повышать. Сегодня в ОДКБ хорошо понимают, что без согласованных действий и четкой координации противника не победить. Соответствующие ведомства договариваются об объединении усилий: обмене опытом, научными разработками, кооперации производств.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Страны ОДКБ серьезно настроены на кооперацию военно-промышленного комплекса. Договариваются о тесном сотрудничестве предприятий в разработке, производстве, ремонте и модернизации техники. У Беларуси в настоящее время крепкие связи в этой отрасли налажены с Россией и Казахстаном.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

В сфере информационных технологий тоже нужны свежие решения. Беларусь призывает сформировать пояс цифрового добрососедства. Привлекать новых союзников, чтобы разрядить напряженность в информационной сфере, установить общие правила поведения в виртуальном пространстве.

Страны ОДКБ решили также усовершенствовать совместные учения. Обсудили план предстоящих в ближайшее время совместных действий.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Александр Лукашенко по итогам переговоров в Бишкеке отметил, что видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Александр Лукашенко:
ОДКБ – одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными.

Александр Лукашенко: «Если рванёт там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, будем противодействовать этим взрывам вместе»

На все вызовы и угрозы, от гуманитарных катастроф до террористических атак и военных конфликтов, страны ОДКБ должны реагировать вместе. Совместными силами защищать суверенитет и мир в странах-участниках организации. То есть выступать единым кулаком в опасных ситуациях. И поиск единых подходов будет продолжаться.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Саммит ОДКБ, который прошел в Бишкеке, несомненно, для Республики Беларусь имеет историческое значение. Наша страна никогда не относилась к работе в организации формально. Многие инициативы, в том числе уже реализованные, были выдвинуты Республикой Беларусь. Вполне ожидаемо, что в этот раз глава государства выдал ряд важнейших инициатив, направленных на укрепление международной безопасности. Они уже получили высокую оценку экспертного сообщества. Одна из важнейших задач, которая будет стоять перед ОДКБ,  это выход на прямой диалог с Североатлантическим альянсом. Это одна из инициатив нашего главы государства.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Кыргызстан завершил свое председательство в ОДКБ. Оно переходит к России. Президент Владимир Путин уже заявил, что партнерам будет представлен план военного сотрудничества на пять лет – до 2025 года. Участники саммита также официально поздравили Станислава Зася – с 2020 года он генеральный секретарь ОДКБ. Также на полях саммита Президент Беларуси провел встречу с коллегой из Крыгызстана. Обсудили двусторонние отношения.

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Минск и Бишкек продолжат выстраивать политические и экономические связи, поддерживать друг друга в том числе и в форматах международных организаций.

Акцент на безопасность. Главные итоги саммита ОДКБ в Бишкеке

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Жилянина, Андрей Чернобай
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности на неделе принимал Бишкек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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