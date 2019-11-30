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Минское «Динамо» проиграло в гостях «Барысу» Андрея Скабелки

01.12.2019 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. В Нур-Султане «зубры» были биты «Барысом» со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).

«Барыс» очень мощно начал матч и после половины периода вел по броскам со счетом 8:0, но забросить первую шайбу команде Андрея Скабелки не удалось — 20 минут завершились со счетом 0:0.

А вот второй период начался с двух быстрых голов «Барыса». На 22-й минуте в течение 30 секунд отличились Корбен Найт и Роман Старченко. Минск ответил голом Александра Когалева, но дальше отличались только хозяева. Еще во второй трети матча забросил Атте Охтамаа, а в заключительном периоде забрасывали Корбен Найт и Павел Акользин, поразивший пустые ворота.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Костицын (К) — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, Дроздов — Демков — Грецкий; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Достанко, Стефанович.

«Барыс»: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц (К), Акользин- Бойд (А) — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко (А) — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шестаков; Панюков — Сагадеев — Гурков, Орехов.
 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. В Нур-Султане «зубры» были биты «Барысом» со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).
 
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