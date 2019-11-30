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Вирер выиграла первый спринт сезона, лучшая из белорусок — 31-я

01.12.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянка Доротея Вирер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Вирер допустила 1 (0+1) промах и на восемь секунд опередила Марте Ройзеланд (2+0). Бронза досталась чешке Маркете Давидовой (0+0).

Лучшей из белорусок стала Елена Кручинкина (0+1), которая заняла 31-е место. Динара Алимбекова (1+1) стала 46-й, Ирина Кривко (0+3) — 56-й, Анна Сола (2+1) — 59-й.

Бывшая белоруска Дарья Блашко (0+1) показала 42-й результат. Китаянки под руководством Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена финишировали 41-й, 87-й и 102-й.
 
 
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Итальянка Доротея Вирер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
 
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