Анну Конопацкую исключили из ОГП

Facebook сообщил Алексей Кириенко, заместитель председателя ОГП, передает "Еврорадио" . Об этом на своей странице всообщил Алексей Кириенко, заместитель председателя ОГП, передает





Исключение стала формальной процедурой. Конопацкая заявила, что оставляет ОГП, еще в сентябре. Поводом стало то, что на съезде ОГП она не увидела свое имя в партийных списках выдвиженцев на парламентские выборы.





Конопацкая на выборы выдвигалась самостоятельно. Она собрала необходимые для регистрации своей кандидатуры 1000 подписей, но ЦИК их забраковал. Попасть в Палату представителей на второй срок у Анны не получилось.





Официальное исключение из партии совпало с окончанием депутатского мандата. В последние дни работы Палаты представителей Конопацкая успела направить свой законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи.