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Анну Конопацкую исключили из ОГП

01.12.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анну Конопацкую исключили из Объединенной гражданской партии. Такое решение 1 декабря приняли партийцы на политсовете ОГП, посвященной итогам парламентских выборов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Кириенко, заместитель председателя ОГП, передает "Еврорадио".

Исключение стала формальной процедурой. Конопацкая заявила, что оставляет ОГП, еще в сентябре. Поводом стало то, что на съезде ОГП она не увидела свое имя в партийных списках выдвиженцев на парламентские выборы.

Конопацкая на выборы выдвигалась самостоятельно. Она собрала необходимые для регистрации своей кандидатуры 1000 подписей, но ЦИК их забраковал. Попасть в Палату представителей на второй срок у Анны не получилось.

Официальное исключение из партии совпало с окончанием депутатского мандата. В последние дни работы Палаты представителей Конопацкая успела направить свой законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси и членам его семьи.
 
 
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Анну Конопацкую исключили из Объединенной гражданской партии. Такое решение 1 декабря приняли партийцы на политсовете ОГП, посвященной итогам парламентских...
 
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